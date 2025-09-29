Publicidad
Provinciales > Empleo

Una empresa busca un diseñador industrial para sumar a su equipo

Una empresa abrió la búsqueda de un diseñador industrial para trabajar en jornada completa. Se valoran conocimientos en modelado 3D, planos y optimización de materiales.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los interesados podrán enviar su cv por mail. Foto: Gentileza.

Una compañía del sector industrial lanzó una convocatoria para incorporar a su equipo un diseñador industrial con disponibilidad full time. La propuesta está dirigida a profesionales con manejo de software especializado y experiencia en procesos de diseño y optimización de recursos.

Entre las responsabilidades del puesto se destacan:

  • Modelado 3D con dominio de SolidWorks.
  • Creación de planos y archivos de corte para plasma.
  • Manejo de AutoCAD (no excluyente).
  • Relevamiento de piezas o espacios.
  • Elaboración de cómputos de materiales.
  • Optimización en el uso de materiales.

La búsqueda está orientada a candidatos con perfil técnico, capacidad de análisis y orientación a la eficiencia productiva. Se ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo dinámico en un entorno de constante innovación.

Las personas interesadas deberán enviar su CV al correo electrónico rrhh.industriascerro@gmail.com, indicando en el asunto su postulación al cargo de Diseñador Industrial.

