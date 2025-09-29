Provinciales > Empleo
Una empresa busca un diseñador industrial para sumar a su equipo
POR REDACCIÓN
Una compañía del sector industrial lanzó una convocatoria para incorporar a su equipo un diseñador industrial con disponibilidad full time. La propuesta está dirigida a profesionales con manejo de software especializado y experiencia en procesos de diseño y optimización de recursos.
Entre las responsabilidades del puesto se destacan:
- Modelado 3D con dominio de SolidWorks.
- Creación de planos y archivos de corte para plasma.
- Manejo de AutoCAD (no excluyente).
- Relevamiento de piezas o espacios.
- Elaboración de cómputos de materiales.
- Optimización en el uso de materiales.
La búsqueda está orientada a candidatos con perfil técnico, capacidad de análisis y orientación a la eficiencia productiva. Se ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo dinámico en un entorno de constante innovación.
Las personas interesadas deberán enviar su CV al correo electrónico rrhh.industriascerro@gmail.com, indicando en el asunto su postulación al cargo de Diseñador Industrial.
