Una compañía del sector industrial lanzó una convocatoria para incorporar a su equipo un diseñador industrial con disponibilidad full time. La propuesta está dirigida a profesionales con manejo de software especializado y experiencia en procesos de diseño y optimización de recursos.

Entre las responsabilidades del puesto se destacan:

Modelado 3D con dominio de SolidWorks.

Creación de planos y archivos de corte para plasma.

Manejo de AutoCAD (no excluyente).

Relevamiento de piezas o espacios.

Elaboración de cómputos de materiales.

Optimización en el uso de materiales.

La búsqueda está orientada a candidatos con perfil técnico, capacidad de análisis y orientación a la eficiencia productiva. Se ofrece la posibilidad de integrarse a un equipo dinámico en un entorno de constante innovación.

Las personas interesadas deberán enviar su CV al correo electrónico rrhh.industriascerro@gmail.com, indicando en el asunto su postulación al cargo de Diseñador Industrial.