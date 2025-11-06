El Hospital Marcial Quiroga se convirtió en el escenario de una grave falta que terminó con la detención de una de sus enfermeras, de 54 años, por la falsificación de documentos públicos. La mujer, de apellido Riveros, fue sorprendida utilizando material oficial de la institución, como recetarios y sellos de profesionales médicos, para confeccionar y vender certificados médicos "truchos" a terceros.

La detención fue el resultado de una investigación que se inició tras una denuncia anónima que alertaba sobre la actividad ilícita que se desarrollaba dentro del nosocomio. La maniobra consistía en usar los elementos del hospital para expedir documentos que, supuestamente, justificaban ausencias laborales o estudiantiles por motivos de salud, pero que carecían de validez legal al no ser emitidos por los médicos correspondientes y sin que el paciente hubiese sido atendido.

Publicidad

Según fuentes policiales, la enfermera fue atrapada en el momento en que estaba finalizando la elaboración de uno de estos certificados. En su poder se secuestró una cantidad significativa de recetarios del hospital, sellos médicos apócrifos y dinero en efectivo que sería producto de la venta de los documentos falsos. Se estima que la mujer llevaba un tiempo considerable realizando esta práctica, cobrando una suma que rondaba los $1.000 a $1.500 por cada certificado.

La Fiscalía de Flagrancia, que tomó intervención en el caso, imputará a la detenida por los delitos de Falsificación de Documento Público y Uso de Sello Falso. Las autoridades no descartan que existan otros cómplices involucrados o que haya más personas que hayan adquirido estos certificados, quienes podrían enfrentar consecuencias legales por el uso de un documento apócrifo.

Publicidad

La enfermera quedó a disposición de la Justicia y fue trasladada a la Comisaría Seccional 4ª, a la espera de ser sometida a audiencia de formalización. El hecho generó gran conmoción en el ámbito de la salud provincial, poniendo en alerta a las autoridades sobre el control del material sensible dentro de los hospitales.