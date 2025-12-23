Personal de la División Comando Radioeléctrico Norte detuvo a una mujer de 24 años, acusada de robar un teléfono celular del interior de un vehículo en inmediaciones del Parque de Chimbas.

El hecho se registró alrededor de las 15:48 horas, en la intersección de las calles Tucumán y Benavidez, cuando los efectivos policiales que se encontraban en la zona fueron alertados a través de cámaras de seguridad sobre la situación sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia del móvil policial, la mujer intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente alcanzada y aprehendida por los efectivos. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de un celular marca Samsung A11, color negro, el cual fue posteriormente reconocido por el damnificado como de su propiedad.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, que interviene en una causa caratulada como Hurto simple en grado de tentativa. El legajo N.º 192/2025 fue remitido a la Comisaría 17.ª, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.