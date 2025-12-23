Publicidad
Policiales > In fraganti

Una mujer robó un celular en pleno Parque de Chimbas

La mujer, de 24 años, fue detenida por personal del Comando Radioeléctrico Norte tras sustraer un teléfono de un vehículo estacionado. El hecho ocurrió en horas de la tarde.

POR REDACCIÓN

23 de diciembre de 2025
Comando Radioeléctrico Norte detuvo a una mujer por hurto en Chimbas. Foto: Gentileza

Personal de la División Comando Radioeléctrico Norte detuvo a una mujer de 24 años, acusada de robar un teléfono celular del interior de un vehículo en inmediaciones del Parque de Chimbas.

El hecho se registró alrededor de las 15:48 horas, en la intersección de las calles Tucumán y Benavidez, cuando los efectivos policiales que se encontraban en la zona fueron alertados a través de cámaras de seguridad sobre la situación sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia del móvil policial, la mujer intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente alcanzada y aprehendida por los efectivos. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de un celular marca Samsung A11, color negro, el cual fue posteriormente reconocido por el damnificado como de su propiedad.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, que interviene en una causa caratulada como Hurto simple en grado de tentativa. El legajo N.º 192/2025 fue remitido a la Comisaría 17.ª, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.

