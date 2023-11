Después de una larga, ansiosa y tensa vigilia, que se extendió por casi tres horas, más de 40 vecinas y vecinos de Valle Fértil se reunieron, en la puerta del municipio con los concejales del departamento que se habían juntado para tratar en comisión el proyecto de ordenanza. En el encuentro, los ediles Viviana Chávez, Matías Lunas y Martín Chávez, les informaron que todavía no definían nada, pero confirmaron que este miércoles el Concejo volverá a reunirse en sesión ordinaria y entre los temas del orden del día está el tratamiento del proyecto de ordenanza.

El poyecto fue presentado el 27 de octubre por la Asamblea “Agua Pura Valle Fértil” y en sus artículos establecen prohibir toda técnica minera a gran escala, el uso de sustancias tóxicas y el traslado de las mismas, dentro del departamento Valle Fértil.

“Nos dijeron que todavía no pueden resolver la situación, porque les falta información que necesitan evaluar”, contó a DIARIO HUARPE, Florencia Tricarico, vecina de Usno y miembro de la asamblea. “Nosotros nos pusimos a disposición para trabajar con ellos en lo que necesiten y quedamos en facilitarles toda la información que tenemos para que puedan entender a qué riesgos nos enfrentamos como pueblo, si un proyecto de estas características se instala en nuestras sierras”.

Claro como el agua

Cabe recordar que el proyecto de ordenanza presentado por los vallistas se ampara en varias leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales, pero, dos de ellas las primordiales: la Ley Provincial de Emergencia Hídrica y la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Es que, como explica la ordenanza, ante un disturbio, como la quita de la cobertura vegetal (aun de pequeñas dimensiones), la capacidad de regeneración de estos ambientes hace irreversible la refuncionalidad de los “servicios ecosistémicos” como la infiltración profunda, el almacenamiento del agua en todas sus componentes, la recarga de los acuíferos, la regulación de la temperatura, entre otros. Además, reconociendo que en toda la región serrana, las pendientes son mayores al 5%, lo que torna aún más frágil el ambiente del lugar a derrumbes, aludes y producción de cárcavas.

“En la charla que tuvimos con los concejales, quedó claro, como el agua, que esto no se trata de un River - Boca, de estar o no de acuerdo con un proyecto megaminero, sino que ellos tienen una oportunidad histórica para ejercer el poder que nosotros le dimos como pueblo para legislar y proteger el territorio, las sierras y el agua de Valle Fértil”, dijo la vecina de Usno.

A la vigilia, se sumaron vecinos de diferentes localidades del Valle: de La Majadita, de Chucuma, de Astica, de Las Tumanas, de Los Bretes, de Usno y hasta de las Sierras de Elizondo, con la presencia de la querida y respetada vecina, Margarita Chávez (foto).

Margarita Chávez bajó desde las sierras para decir presente en la lucha por las sierras, los bosques y el agua de Valle Fértil.

“El fin de la asamblea, de este heterogéneo grupo de vecinos, no es decir no al desarrollo, sino, por el contrario”, dijo Federíco Francés. “Queremos un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo para Valle Fértil. Tenemos un departamento con un potencial altísimo de agroproductividad, de actividad apícola, ganadera, turística. Es decir, Valle Fértil tiene un potencial enorme que no está siendo desarrollado y que se están poniendo fichas en actividades que, si bien parecen que son de altísimo beneficio, es por un lapso de tiempo muy corto y a un costo ambiental muy alto, que en definitiva pone en riesgo la sostenibilidad de todos los otros sectores antes mencionados”, concluyó.

Este miércoles 8 de noviembre la sesión del Concejo comenzaría a partir de las 8:30 y los vecinos, nuevamente se reunirán en la puerta del municipio, hasta que los concejales definan si aprueban o no el proyecto de ordenanza.