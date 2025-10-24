Un operativo de la Policía de San Juan terminó con la detención de un joven acusado de robar indumentaria en el interior del centro comercial Híper Libertad, en Capital. El hecho ocurrió este jueves cerca de las 11:40, cuando personal del establecimiento alertó al 911 sobre un sujeto que había sustraído varias prendas del local Quiksilver.

Las prendas robadas eran dos remeras, un short de baño y un morral de la marca Quiksilver.

Según fuentes policiales, el sospechoso fue identificado como Gonzalo Moreno, de 25 años, y oriundo de Capital. Tras el aviso del personal de seguridad privada del comercio, móviles de la División Comando Urbano y de la jurisdicción de Comisaría 2ª iniciaron un rastrillaje por la zona.

Minutos después, un vecino llamó al 911 para informar que un individuo se encontraba escondido en el techo colindante de una vivienda de calle Lautaro, en Concepción. Con esa información, los efectivos implementaron un cerrojo policial y registraron patios y techos de las casas cercanas.

El cabo Rodrigo Quiroga y el cabo Brian Nievas hallaron al sospechoso oculto dentro de un armario en una vivienda ubicada en calle Lautaro. En el lugar, fue aprehendido y trasladado a sede policial.

Durante el procedimiento se secuestraron dos remeras de estilo urbano marca Quiksilver, una negra y otra verde agua, y un short tipo bermuda color ladrillo, todos con sus etiquetas y códigos originales.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Facundo Moreno, el detenido quedó alojado en Comisaría 2ª a disposición de la UFI correspondiente.