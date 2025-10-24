La Dirección de Comercio Exterior de San Juan informó que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos para financiar sistemas de monitoreo exigidos por la Resolución General 5721/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con plazos de hasta 36 meses y 6 meses de gracia, el financiamiento cubre cámaras, software, servidores y toda la infraestructura tecnológica exigida por la ARCA. San Juan ya utiliza este sistema en sectores como pasas de uva y medicamentos.

La normativa actualiza el régimen de cargas de exportación e incorpora la modalidad opcional de Exportación Monitoreada, que ya se implementa en la provincia para productos como pasas de uva y medicamentos.

El financiamiento está dirigido tanto a pymes como a grandes exportadores y permite acceder a montos de hasta 200 millones de pesos, con plazos de hasta 36 meses y 6 meses de gracia. Los fondos pueden destinarse a la instalación de cámaras CCTV, software de gestión, infraestructura de red, servidores, sistemas de almacenamiento y licencias, entre otros componentes necesarios para cumplir con la normativa.

Para solicitar el crédito, las empresas deben cumplir con los requisitos técnicos y funcionales definidos por ARCA en el micrositio “Exportación Monitoreada”. La línea busca facilitar la transición hacia este sistema, que simplifica y agiliza las operaciones de exportación.