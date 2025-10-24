Buscan a un joven desaparecido cerca del lugar donde se perdió la pareja de jubilados

La ciudad de Comodoro Rivadavia enfrenta una situación preocupante por la desaparición de un joven y una pareja de jubilados en la misma región costera. Las autoridades provinciales intensifican la búsqueda de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, quien no ha sido visto ni contactado desde el 16 de octubre.

Vivar fue avistado por última vez en el barrio Kilómetro 8, ubicado en la zona norte de Comodoro Rivadavia, el miércoles 15 de octubre. Este lugar se encuentra a unos 18 kilómetros del sitio donde se halló la camioneta perteneciente a Pedro Kreder y Juana Morales, quienes desaparecieron el 11 de octubre y aún no han sido localizados.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut ha reforzado los operativos en diferentes sectores costeros y rutas cercanas para encontrar a Vivar. Según la descripción oficial, el joven mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto, lacio y negro, y pesa cerca de 80 kilos. Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información relevante sea comunicada a la comisaría más próxima o a través de la línea de emergencias 101. Paralelamente, familiares y amigos han conformado una red de búsqueda independiente que difunde actualizaciones y fotografías del joven en redes sociales. Un allegado expresó en Facebook: “No sabemos nada desde el miércoles, y cada hora que pasa duele más”.

La investigación sobre Luciano se suma a la búsqueda de la pareja de jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos desde el 11 de octubre. A casi dos semanas del hecho, los operativos continúan activos, incluyendo un sobrevuelo reciente en la zona.

El fiscal Cristian Olazábal comentó sobre la situación: “No creo que estén con vida”. Además, agregó: “Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no”.

En las últimas horas se difundieron imágenes del operativo, que muestran a agentes y bomberos peinando la costa entre Caleta Córdova y Rocas Coloradas bajo condiciones climáticas adversas, con viento y llovizna. Se observan vehículos todo terreno transitando por caminos de ripio, agentes con linternas inspeccionando zonas rocosas y un amplio despliegue coordinado por la Policía de Chubut.

Las tareas de búsqueda continuarán durante el fin de semana con el apoyo de equipos especializados en áreas terrestres y marítimas. Los investigadores tratan de determinar si existe alguna relación entre los dos casos o si se trata de desapariciones independientes que ocurrieron en la misma región.