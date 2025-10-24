Franco Colapinto inició con un desempeño destacado la actividad del Gran Premio de México de Fórmula 1, al finalizar noveno en la primera práctica oficial realizada en el autódromo Hermanos Rodríguez.

El argentino llegó a ocupar la sexta posición durante la sesión, pero luego descendió algunos lugares para cerrar en la novena ubicación, lo que constituye un buen inicio en territorio mexicano. La primera práctica contó con la participación de varios pilotos reserva, entre ellos Paul Aaron, quien manejó el auto de Pierre Gasly y culminó en el puesto 15.

Publicidad

Colapinto llega al GP de México luego de protagonizar un hecho polémico en Austin, tras un sobrepaso a Pierre Gasly, que generó debates dentro y fuera del equipo Alpine. Este fin de semana en México también se desarrolla en medio de rumores sobre su continuidad para la temporada 2026.

La segunda instancia de la gira americana continuará con San Pablo y Las Vegas, mientras el equipo Alpine trabaja en el desarrollo del auto de cara al próximo año. El Gran Premio de México se correrá el domingo a las 17:00 horas, sobre 305,5 kilómetros y 71 vueltas del trazado azteca, donde Colapinto buscará consolidar un buen resultado para el equipo en una temporada de resultados limitados.