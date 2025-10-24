Leandro Esteban García Gómez, pareja de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, fue indagado por la presunta privación ilegítima de la libertad de la artista. Durante la declaración, el imputado se negó a responder preguntas y afirmó que “ella no quería salir” y que Lourdes fue a su casa por voluntad propia.

La cantante fue encontrada en el departamento de García Gómez luego de un allanamiento ordenado por la Justicia, tras la denuncia de desaparición presentada por la madre de Lourdes y allegados, quienes alertaron sobre un posible hostigamiento y violencia de género. Tras su hallazgo, fue trasladada al Hospital Fernández, donde constataron que no presentaba signos de golpes ni patologías que justificaran una internación, por lo que fue dada de alta con su consentimiento.

Por su parte, García Gómez fue detenido minutos después del operativo policial. Según fuentes oficiales, intentó escapar por la terraza y fue encontrado escondido en un placard dentro del domicilio. Se informó que oponía resistencia y actuaba de manera alterada durante el procedimiento.

En el allanamiento, los investigadores hallaron varias botellas de bebidas alcohólicas, como vodka y fernet, además de pastillas fuera de sus blísteres, de diferentes tamaños y colores. “Todo el material está en el laboratorio químico de Policía Científica para análisis”, indicaron fuentes policiales.

El operativo contó con la participación de la Justicia, la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME.

El vínculo entre Lourdes Fernández y García Gómez se remonta a cinco años atrás, durante los cuales se registró una prolongada historia de maltrato. En 2022, la cantante presentó la primera denuncia por lesiones leves contra su pareja. En esa oportunidad, Lourdes compartió un video en Instagram mostrando su rostro golpeado y advirtió: “Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”.

Además, denunció que García Gómez la filmaba sin su consentimiento y le sacaba fotos desnuda, además de introducir sustancias en sus bebidas, situación que ella interpretó como un abuso: “Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

A pesar de la denuncia, la pareja retomó la relación, pero este año se produjo un nuevo episodio de violencia que motivó otra presentación judicial. El 1 de octubre, la Policía intervino tras una fuerte discusión en el domicilio donde convivían, tras un llamado de vecinos al 911. Ese episodio derivó en que García Gómez abandonara la vivienda.

Este viernes, García Gómez fue imputado formalmente por privación ilegítima de libertad y se espera su indagatoria en las próximas horas, mientras continúan las medidas probatorias en la causa.