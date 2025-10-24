Los vecinos de San Martín viven con miedo. Un joven de 24 años, cuyas iniciales serían N.R., es señalado por varias víctimas como el responsable de una serie de robos ocurridos en la zona de Pie de Palo. Lo apodan “el ladrón de los gomones rosados”, por el calzado que usa en los asaltos y que quedó registrado en varias cámaras de seguridad.

El último episodio ocurrió este jueves 23 de octubre de 2025, alrededor de las 13:40 horas, en una casa ubicada sobre calle Carril, entre Godoy Cruz y Belgrano, a tan solo un kilómetro de la Comisaría 19 y de la Municipalidad de San Martín. Según relató la víctima, Luis Aníbal Gómez, el delincuente se llevó una garrafa y un televisor con convertidor.

“Se dio cuenta de que estaba la cámara, si no se llevaba todo como la última vez”, contó Gómez a DIARIO HUARPE. No es la primera vez que sufre un robo: es la tercera en su casa de fin de semana, y en una ocasión anterior le desvalijaron por completo la vivienda, llevándose incluso una bicicleta nueva.

Las imágenes de seguridad muestran al joven caminando con gomones rosados y medias, mientras carga los objetos robados. Pese a que está identificado por los vecinos, aún no fue imputado formalmente.

Los habitantes de la zona piden mayor presencia policial y respuestas de las autoridades, ya que aseguran que los robos se repiten en distintas viviendas rurales, que se encuentran a unos 100 o 200 metros de distancia.

El caso del “ladrón de los gomones rosados” se volvió viral en las redes locales y se transformó en símbolo de la inseguridad que aqueja al departamento de San Martín.