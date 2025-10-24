En los próximos días, la Casa Blanca anunciará oficialmente la ampliación del cupo de importación de carne vacuna argentina a 80.000 toneladas anuales, un incremento de 60.000 toneladas respecto del régimen actual. El nuevo entendimiento bilateral, que mantiene un arancel del 10%, significará ingresos adicionales estimados en US$300 millones, según explicó el analista ganadero Víctor Tonelli, quien detalló que la mejora surge del diferencial arancelario y del valor FOB promedio de exportación.

La medida se inscribe en un contexto de crisis ganadera en Estados Unidos, donde el Departamento de Agricultura (USDA) reporta el nivel de stock más bajo en 75 años, tras la desaparición de más de 150.000 establecimientos desde 2017. A pesar de esa contracción, la demanda de carne bovina creció 9% en la última década, lo que obligó a la administración de Donald Trump a reforzar los flujos de importación para garantizar el abastecimiento.

Para la Argentina, el acuerdo representa mucho más que un negocio puntual. Es una señal de confianza internacional, un reconocimiento a su estatus sanitario y un impulso para reposicionar la carne local en el mercado global. Pero también plantea desafíos concretos: sostener la oferta interna, mantener precios estables y aprovechar la oportunidad con una estrategia de valor agregado.

De acuerdo con un informe de la agencia Bloomberg, la administración Trump decidió cuadruplicar el contingente arancelario para la carne vacuna argentina al mismo tiempo que implementa un paquete de medidas para reactivar su producción ganadera.

El plan, presentado por la secretaria del USDA, Brooke Rollins, incluye incentivos para facilitar el pastoreo en tierras federales, aumentar subsidios a los seguros rurales y reducir los costos de los pequeños procesadores. Además, el gobierno busca fortalecer el etiquetado de origen y acelerar reformas para expandir la capacidad de procesamiento.

El objetivo central es contener la suba de precios que afecta a sus consumidores. Los valores del ganado alcanzaron este año niveles récord en medio de una grave escasez de oferta, que erosionó las ganancias de los grandes frigoríficos y elevó los precios minoristas.

Mientras tanto, Washington intenta equilibrar el abastecimiento local ampliando las importaciones desde países como la Argentina y Brasil, aunque a este último Trump le aplico un arancel extra por cuestiones netamente políticas.

Fuente: Ámbito