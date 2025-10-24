Juan Jyoza, un joven influencer español conocido por sus reseñas gastronómicas, impactó a la comunidad online con su mensaje de despedida antes de fallecer a los 28 años a causa de un cáncer de colon avanzado. Su último video, publicado días antes de su muerte, no solo cerró su canal sino que dejó un profundo mensaje sobre la importancia de vivir plenamente cada día.

Originario de Sevilla, Jyoza comenzó su canal de YouTube en 2023, donde compartía su pasión por la comida con un estilo cercano y desenfadado. Se definía como “Foodie por pasión, Policía del Foodie por necesidad”, explorando desde platos gourmet hasta productos inusuales de supermercado, ganándose un lugar especial entre sus seguidores.

Su vida cambió radicalmente en diciembre de 2023, cuando tras varias pruebas médicas le diagnosticaron un cáncer de colon en etapa 4, con metástasis en el peritoneo. En su video final, relató cómo a pesar del duro golpe, su canal se convirtió en un refugio y fuente de motivación. Recordó con cariño el momento en que un camarero universitario en Sevilla lo reconoció por sus videos, lo que le hizo sentir que su trabajo tenía un propósito.

A lo largo de su enfermedad, Jyoza continuó produciendo contenido, incluso en sus momentos más difíciles. Compartió abiertamente su experiencia con la quimioterapia, una operación de urgencia por una perforación intestinal y la necesidad de usar una bolsa de colostomía. Su compromiso con su comunidad se mantuvo fuerte, incluso grabando y editando desde el hospital.

En su mensaje de despedida, grabado en la habitación del hospital, expresó: “Este video es para motivarlos, porque hay mucha gente tirada en el sofá, siéntate en algo que te guste, haz algo porque te gusta y no te centres en los números, porque todo llega. Gracias por el apoyo, no olvides vivir”.

Subrayó la urgencia de aprovechar el tiempo y no dejarse vencer por la apatía: “Muchas veces estás en el sofá, tío, y lo que no tienes es ganas. Y las ganas son tonterías, porque hay gente... O sea, no estoy diciendo que un problema sea mayor que otro, pero bueno, yo ya es que no tengo tiempo. Ese es el problema. Si tienes tiempo, puedes hacer cosas, tío”.

La respuesta de sus seguidores fue inmediata y emotiva. Millones vieron su mensaje y numerosos comentarios destacaron la valentía y sinceridad de Juan. Un usuario resumió el sentimiento general: “A veces es necesario ser testigos de una historia tan trágica como esta... para sentirnos agradecidos por cada día que despertamos con salud; pero lamentablemente, unas veces por imbéciles y otras por inconscientes, vivimos absurdamente en el descontento y la queja constante”.

El legado de Juan Jyoza trasciende su contenido gastronómico y se convierte en un recordatorio sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante con autenticidad y pasión.