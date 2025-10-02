Publicidad
Publicidad

Provinciales > Oferta laboral

Villa Don Tomás busca recepcionista con conocimientos de inglés

El apart hotel abrió una convocatoria laboral para cubrir el puesto de recepción. Piden disponibilidad horaria, actitud proactiva y dominio del idioma inglés.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La convocatoria está dirigida a personas de 25 a 45 años. Foto: Gentileza

El apart hotel Villa Don Tomás, uno de los complejos de alojamiento más reconocidos de San Juan, lanzó una búsqueda laboral para incorporar un recepcionista a su equipo de trabajo.

La convocatoria está dirigida a personas de 25 a 45 años, con disponibilidad horaria y una actitud proactiva para desenvolverse en el área de atención al público. Uno de los requisitos excluyentes es contar con conocimientos de inglés, dado que el puesto requiere interactuar con huéspedes de distintos países.

Publicidad

Los interesados deben enviar su currículum a la dirección de correo electrónico desarrollo@villadontomas.com.ar, donde se centralizará la recepción de postulaciones.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS