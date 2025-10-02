Provinciales > Oferta laboral
Villa Don Tomás busca recepcionista con conocimientos de inglés
POR REDACCIÓN
El apart hotel Villa Don Tomás, uno de los complejos de alojamiento más reconocidos de San Juan, lanzó una búsqueda laboral para incorporar un recepcionista a su equipo de trabajo.
La convocatoria está dirigida a personas de 25 a 45 años, con disponibilidad horaria y una actitud proactiva para desenvolverse en el área de atención al público. Uno de los requisitos excluyentes es contar con conocimientos de inglés, dado que el puesto requiere interactuar con huéspedes de distintos países.
Los interesados deben enviar su currículum a la dirección de correo electrónico desarrollo@villadontomas.com.ar, donde se centralizará la recepción de postulaciones.
