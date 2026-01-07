Wanda Nara y la cláusula de Telefe que limita sus escándalos públicos

Wanda Nara, conductora de Masterchef Celebrity, se encuentra sujeta a estrictos requerimientos legales tras la firma de su contrato con Telefe. El acuerdo establece pautas que la empresaria no debe incumplir, especialmente en lo relativo a su exposición pública.

El periodista Guido Záffora reveló en el programa DDM que esta situación genera inquietud en la conductora, señalando: "La cláusula que le impone Telefe y a Wanda le preocupa por eso dice 'los años de contrato que tengo...'. Y somo todos iguales ahora... La cláusula 6.7 que dice 'reputación e imagen pública de la conductora'".

Publicidad

Según el documento citado, Nara asumió un compromiso de ética y profesionalismo: "La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen y reputación que refleje los valores y principios de los programas y/o streams y/o la ficción vertical del canal. Incluye y se limita a comportamientos éticos de respeto que promuevan un ambiente positivo y profesional hacia el público, colaboradores y demás personas relacionadas con los programas".

La vigencia de estas normas explicaría el silencio mediático de la conductora en temas sensibles. Sobre esto, Záffora comentó: "Por eso hoy no habla. No creo que a Telefe le guste que hable del miembro de su pareja".

Publicidad

Además, leyó la prohibición explícita sobre declaraciones que afecten al canal o sus socios: "Durante todo el plazo del contrato y mientras mantenga vínculo con Telefe, la conductora se abstendrá de asumir cualquier actitud y/o realizar declaraciones en cualquier medio incluyendo redes sociales personales de la conductora que atenten contra su buena reputación e imagen que pueda dañar la imagen de los programas, los streams, la ficción, Telefe, sponsors, anunciantes".