Wanda Nara, reconocida empresaria y próxima conductora de Masterchef Celebrity, se mostró abierta y sincera al abordar un tema sensible: la educación financiera y los valores que transmite a sus hijos. En una charla íntima con Grego Rosello, la mediática no dudó en defender la crianza de sus pequeños frente a las críticas por su exposición pública y su relación con el dinero.

“El que habla es porque no conoce a mis hijos. Yo te puedo asegurar que no existen nenes más educados, responsables, inteligentes... Nadie le va a decir a mis hijos ‘tu mamá es esto’. Ellos nacieron de mi panza. Valentino nació y viajaba conmigo para todos lados... Entonces, ¿quién le va a contar a mis hijos quién soy yo?”, afirmó con firmeza, dejando en claro la confianza que tiene en la formación de sus hijos.

Wanda enfatizó su intención de que sus hijos mantengan los pies en la tierra a pesar del entorno de lujo en el que se desenvuelven. Relató una experiencia particular en la que decidió viajar en clase económica, una situación desconocida para sus hijos, con el fin de que comprendan que la felicidad no depende de los lujos, sino de la realidad que está detrás de ellos: “Yo no quiero que el día de mañana mis hijos sientan que la felicidad única es esta y esto es la realidad, porque la realidad está atrás, esto es un lujo”.

Sobre el manejo que hacen sus hijos del dinero, Wanda explicó que no tienen todo lo que desean y que son conscientes del valor de las cosas. Contó que, al llegar a Argentina, sus hijos prefirieron llevarse desde casa un alfajor costoso en lugar de comprarlo, demostrando cuidado y responsabilidad: “Sí, son reconcientes... Y ahora mucho más, porque me ven que estoy sola a cargo de todo y sobre todo los varones”.

El contraste entre los deseos y la administración del dinero se refleja en anécdotas cotidianas. Por ejemplo, cuando su hija Isabella quiso un buzo nuevo para el colegio, sus hermanos le recordaron que ya tenía uno del año anterior y que comprar otro era un gasto innecesario, ya que el precio era de sesenta mil pesos. “Son reconcientes”, subrayó Wanda, destacando la madurez de sus hijos en temas económicos.

Al rememorar su propia infancia en Argentina junto a su familia, Wanda reconoció las dificultades que enfrentaron durante las crisis del país, pero también valoró la solidaridad y las costumbres que marcaron su formación. “No sobraba nada, pero tampoco faltaba nada… Pasamos todas las crisis habidas y por haber que tuvo este país”, dijo con nostalgia.

La empresaria expresó su deseo de que sus hijos vivan su infancia y adolescencia en Argentina, un país que valora por su gente y su calidez. Destacó costumbres locales como la reunión alrededor del mate y el asado, que para ella son insustituibles y que sus hijos aprendieron a apreciar. “Yo se los decía y ellos no querían volver al principio, y Valentino fue el primero que se vino acá y no había manera de sacarlo. Me dijo ‘mamá, esto es lo más’”, relató.

Finalmente, Wanda contó cómo sus hijos se adaptaron rápidamente a las diferencias culturales y económicas. Recordó que cuando Franche pidió una mochila de marcas de lujo como Dolce & Gabbana o Gucci, ella le explicó que en Argentina no se consiguen, pero que en poco tiempo no querría irse del país. “Y es el día de hoy que vos decís ‘vamos’ y me dicen que no”, afirmó con orgullo.

Con estas palabras, Wanda Nara mostró un equilibrio entre sus orígenes humildes y su presente acomodado, resaltando la importancia de una crianza consciente que enseña a valorar más allá del dinero y el lujo.