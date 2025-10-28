Cultura y Espectáculos > Contundente
“¿Y ésta?”: la respuesta de Siciliani a una seguidora que la agredió por su peso
POR REDACCIÓN
Tras las elecciones legislativas nacionales, el panorama de las redes sociales se convirtió nuevamente en un terreno de debate político y en un escenario habitual de cruces entre figuras públicas y usuarios. En ese contexto de alta tensión virtual, la actriz Griselda Siciliani fue blanco de un comentario violento en su cuenta de Instagram. Una seguidora, que al parecer discrepaba con su postura ideológica, decidió atacarla criticando su aspecto físico.
El mensaje, de tono abiertamente agresivo, fue compartido por la propia actriz en sus historias, dejando en evidencia su contenido. Se podía leer: "Siciliani, ¿por qué no ocupás tu tiempo en bajar de peso en vez de criticar al presidente Milei?", en una clara muestra de cómo el debate político es frecuentemente desviado hacia la crítica personal y la violencia estética.
Ante la agresión, Griselda, conocida por su manejo irónico y agudo de las interacciones virtuales, optó por una respuesta inmediata y contundente: simplemente escribió "¿Y ésta?" sobre la captura del comentario, exponiendo la bajeza y la falta de argumento del mensaje.
Humor y feminismo: la creativa respuesta que desactivó el ataque
Lejos de quedarse en la queja o en la confrontación directa, Siciliani eligió transformar el ataque en una declaración de principios sobre autoconfianza y humor. En lugar de responder a la crítica sobre su cuerpo, publicó un video en el que se la ve bailando con energía al ritmo de The Rolling Stones.
Acompañando el clip, la actriz escribió con humor: "Para los que me mandan a bajar de peso, aquí les regalo un video de cuando tenía 10 kilos menos". Con esta simple y graciosa acción, desactivó la agresión con una dosis de ironía y reafirmó su postura de autoconfianza frente a los cánones estéticos impuestos.
