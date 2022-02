"Y que todo arda", la obra de un rawsino que llega al Teatro Nacional Cervantes

“Y que todo arda” es una obra de teatro escrita en San Juan por el dramaturgo Juan Francisco López Bubica, que formará parte de la temporada 2022 del Teatro Nacional Cervantes (TNC) de Buenos Aires. La obra fue seleccionada entre 177 postulantes y quedó junto a “Gregorio, el Zanahoria” proyecto de Ludmila Bauk, de Rosario, Santa Fe; “Golondrina de soledad” proyecto de Nicolás Caminiti de General Roca, Río Negro; “Catamarca o los garabatos del volver” proyecto de Alberto Moreno de “San Fernando del Valle de Catamarca”, Catamarca.

La obra llegará gracias al programa “Teatro Nacional Cervantes Produce en el país” que está destinada a grupos y artistas del país que deseen presentar proyectos teatrales a realizarse y estrenarse en sus lugares de origen, producidos íntegramente por el TNC.

Para conocer la obra, DIARIO HUARPE conversó con el dramaturgo. Cabe aclarar que la obra está en proceso de producción y que aún no tiene una fecha de estreno.

Infiernos domésticos

Acelerado. Así es el texto de Juanfra, no da respiro, agobia, asfixia en su verborragia. Reflexionar, no hay tiempo, si hay que repetir, se repite, la atención tiene que estar puesta sobre el escenario y si se dispersa, no importa porque lo express es lo necesario. Tiempo, eso es de otra era.

Sobre ese tiempo, López despliega un drama familiar, grotesco y satírico. Un juego de apariencias que nace en el seno de una familia “de apellido” como dice su autor. En el que es más importante sostener el relato que aceptar la “realidad”. Además plantea una posible solución: ¿y si para ser libre hay que inevitablemente destruir la jaula?, de ahí el nombre “Y que todo arda”.

El dramaturgo cuenta que “Y que todo arda” nació como parte de un taller, resultado que se puede ver en la “Antología de dramaturgues sanjuanines” en donde está colgada la obra. Escribir y volver a escribir fue lo que terminó puliendo el trabajo hasta llegar al libreto de unas 80 páginas.

Con estos ingredientes, la obra está en proceso de producción para montarse sobre uno de los escenarios más icónicos y con historia en las artes escénicas de Argentina.

“Por ahora solo fue seleccionado el libreto, todo lo que viene ahora es buscar cómo se va a llevar a escena”, explicó el autor. Esto incluye bocetos de escenografía, vestuarios, planta de luces y otras exigencias propias del teatro.

La idea, sobre el escenario, es titánica. Habrá que ver el resultado final. Mientras, Juanfra continúa trabajando dentro de las artes escénicas, estudiando, produciendo, generando. En una escena local que, después de un año sin actividad, vuelve con una fuerza que nace de la necesidad Juanfra es uno de los sanjuaninos que exporta los contenidos culturales que se producen en la provincia.