Federico Sanna: “El estado de los caminos en Guanacache, me impactó de igual manera que la sequía”

Hace unos días, el abogado especialista en Derecho Ambiental y Derecho al Agua, confirmó su patrocinio legal a las comunidades huarpes de las Lagunas de Guanacache; y en su primera visita al territorio, Sanna se sorprendió de las condiciones en las que viven las familias laguneras de Guanacache.

“La verdad, ir a las Lagunas es una experiencia fuerte y conmovedora”, contó a DIARIO HAURPE Sanna, “porque además de todo lo que tiene que ver con los orígenes y nuestras raíces, impacta el estado de las huellas, la sequía, y que cada tanto te encontrás con cadáveres de animales producto de estas condiciones”.

Sanna, fue contactado por Nadia Gómez, CPI de las comunidades de los pueblos originarios de la provincia; que hizo las veces de intermediaria y vocera de la comunidad Aguas Verdes.

Sanna contó que Nadia lo puso al tanto de los detalles de la problemática que desde hace años los laguneros del sureste sanjuanino vienen padeciendo. Luego coordino una reunión con los miembros de la comunidad y, posteriormente, un viaje al corazón de Las Lagunas.

Primero, los miembros de la comunidad huarpe llevaron a Sanna a conocer y recorrer los cauces naturales del Canal 4, del Rio San Juan y del rio Mendoza. Y al final terminaron la jornada dialogando con diferentes familias en distintos puestos.

Sobre el trabajo a realizar

Vale recordar que los laguneros huarpes de Guanacache vienen denunciando públicamente su problemática medio ambiental desde hace cuatro años (ver Mirá También). Y en ese marco señalan a una empresa de cerámicos (Industrias Chirino SRL), además de otros actores, como los principales responsables de las consecuencias medio ambientales que se presentan en la zona que desde 1999 fue declarado Sitio Ramsar.

“La problemática es compleja” aseguró Sanna, “pero hay acciones que se pueden ir haciendo y que pueden generar una mejora significativa en la calidad de vida de las personas que viven en las lagunas”.

Por lo que resta del año, Sanna precisó que se ha decidido nutrir de elementos la causa que ya se está tramitando en el juzgado de Paz de Sarmiento. No obstante, y para el próximo año, no se descarta la presentación de escritos legales en distintos organismos del Estado, conforme a cada una de los derechos constitucionales que no se están cumpliendo y que están siendo vulnerados

“Hoy en las Lagunas de Guanacache hay problemáticas de solución simple, y otras más complejas y difíciles”, explicó Sanna.

La idea es que las de soluciones simples se concreten lo más rápido posible, porque en el medio hay personas que están sufriendo la falta de agua, la falta de energía, la falta del accesos a la salud. Y las otras, que son más complejas, apelar al sentido común y a un trabajo conjunto en mesas de diálogos, con políticas que incluyan a los pueblos originarios.

“En esta etapa de análisis, de recopilación de datos y pruebas se observan vulneraciones de derechos varios”, dijo Sanna “Entre ellos, del derecho al acceso al agua para consumo humano, animal y riego; del derecho al acceso a la salud, relacionado con el pésimo estado de los caminos; del derecho a un ambiente sano (artículo 58 de la constitución provincial y 41 de la constitución Nacional); y del derecho a la consulta previa que establece el convenio 169 de OIT, el cual ha sido ratificado por la Argentina a los pueblos originarios”.

Por último, Sanna, explica y aclara que en ningún momento los laguneros huarpes de Guanacache buscan señalar con el dedo acusador a ninguna gestión de gobierno, porque saben que la problemática es compleja e histórica.