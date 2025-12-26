En la última jornada bursátil de la semana, los ADRs argentinos en Wall Street borraron sus ganancias iniciales y finalizaron con retrocesos de hasta 1,7%. Este movimiento se da en un contexto donde el riesgo país volvió a elevarse, ubicándose cerca de los 580 puntos básicos, un nivel máximo en seis ruedas.

El índice S&P Merval, que mide el desempeño de las acciones líderes en la bolsa local, cayó un 0,7% en pesos, cerrando en 3.099.196,01 puntos. En dólares, el índice descendió un 1,2% a 2.019,90 puntos, reflejando la volatilidad en los dólares financieros. Las acciones con mayores bajas fueron Transener (-3,3%), Transportadora de Gas del Norte (-2,6%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,1%). En contraste, Metrogas logró una suba del 1,7%.

Publicidad

En Nueva York, los ADRs mostraron predominancia de caídas, lideradas por Grupo Supervielle con una baja del 1,3%, seguido por Cresud que retrocedió un 0,6%. Solo IRSA logró avanzar un 1,7%. Por su parte, los bonos soberanos en dólares exhibieron movimientos mixtos: el Bonar 2029 subió hasta un 0,3%, mientras que el Bonar 2030 y el Global 2030 registraron caídas. Esta dinámica contribuyó a que el riesgo país se mantuviera en torno a los 579 puntos básicos.

El economista Gustavo Ber señaló que los bonos operan en forma neutra en espera de señales desde el Congreso, donde se debate el Presupuesto 2026. Además, mencionó que los inversores están atentos a la estrategia financiera destinada a complementar el pago de vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero de 2026. Según Ber, el objetivo a corto plazo sería "profundizar la compresión del riesgo país", ya que "a unos 150 puntos básicos adicionales podría empezar a reabrirse el mercado internacional de deuda para la refinanciación de vencimientos".

Publicidad

Durante 2025, el índice S&P Merval acumuló un avance del 24% en pesos, aunque en dólares mostró una caída del 5%, situándose cerca de los 2.000 puntos. Según datos de Bloomberg, Central Puerto (CEPU) fue la acción con mejor desempeño del año, con una revalorización del 65% gracias a una mayor previsibilidad en sus flujos y un entorno regulatorio más estable.

En segundo lugar se ubicó Transener (TRAN), con una suba del 52%, impulsada por su papel estratégico en el sistema eléctrico y expectativas de una normalización tarifaria. Loma Negra (LOMA) completó el podio con un crecimiento del 37%. Por otro lado, los principales perdedores fueron Sociedad Comercial del Plata (COME), que cayó un 40% debido a la volatilidad y menor interés en estructuras diversificadas; Ternium (TXAR), con una baja cercana al 19% por la desaceleración industrial y precios internacionales débiles; y Metrogas (METR), que perdió un 7%.