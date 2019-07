Advierten que el sector textil es el más afectado por la venta ilegal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió hoy un incremento de la venta ilegal y que los sectores más afectados son los rubros textil y de alimentos. Según un informe realizado por la entidad pyme, la venta ilegal de productos textiles explican el 65,8% del total de puestos de ventas relevados en los principales centros urbanos del país.

"Rentas y AFIP persiguen por demás a los comercios instalados que no saben cómo llegar a fin de mes pagando todas las cargas impositivas. Sin embargo, no ven a los comercios que no están en regla", se quejaron en CAME.

En la elaboración del informe participaron un total de 117 entidades y comercios de distintas provincias, con excepción de Chubut, Corrientes, Mendoza, Salta y San Juan, precisaron en un comunicado.

Junto con la advertencia sobre la venta ilegal, los comerciantes que participaron del relevamiento expresaron su preocupación sobre aspectos del e-commerce, un sistema que crece en forma sostenida y constante en la Argentina.

"Se deberían regular las ventas por Internet, lo que produce una competencia desleal a los comercios que están abonando servicios y todo tipo de impuestos", dijeron al respecto.

En lo que respecta a la venta ilegal por rubros, el relavamiento advierte que alimentos es otro de los sectores con mayor número de puestos, con el 10,3% del total, seguido por bijouterie (6,8%); calzados y marroquinería (6,8%); tecnología (4,3%); deportes (3,4%) y productos de bazar (2,6%).

Fuente: El Cronista