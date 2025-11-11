Tras casi dos meses de espera, Benjamín Vicuña pudo reencontrarse con sus hijos más chicos, Magnolia y Amancio, este lunes 10 de noviembre. Los menores habían pasado cerca de 50 días en Turquía junto a la China Suárez, su madre.

El reencuentro se produce luego de un "terrible escándalo" que el actor y su ex pareja protagonizaron a mediados de este año. Sin embargo, la tensión parece haber disminuido tras un nuevo acuerdo, aunque sea provisional.

Publicidad

Según detalló la conductora Yanina Latorre en "SQP", la ex pareja logró llegar a un acuerdo intermedio con respecto a los niños. Este lunes volvieron al país y la nueva dinámica establece que los niños se quedarán en Buenos Aires hasta fin de año.

"Me cuentan que los nenes retoman el colegio en Buenos Aires mañana martes 11 y terminarán el ciclo lectivo en Buenos Aires. Es decir que se van a quedar acá, con él hasta fin de año," detalló Latorre.

Publicidad

El actor chileno, por su parte, ha optado por mantener un perfil bajo para evitar más confrontaciones. Se menciona que Vicuña "no quiere discutir más con la China". Él "se corrió" cuando supo que ella los había escolarizado en Turquía, lo cual sirvió para que las aguas se calmaran.

Los casi 50 días que Vicuña pasó lejos de Amancio y Magnolia fueron "demoledores" para el actor. En una entrevista, Vicuña reconoció que le costaba demasiado no poder verlos.

Publicidad

Aunque intentó no generar polémica, el actor aseguró: "Es una situación injusta, drástica. Me cuesta asimilarlo y aunque hablamos todos los días, los extraño muchísimo". No obstante, Vicuña afirmó que lo enfrentaba con madurez y amor hacia sus hijos, creyendo que ellos merecían estar con su madre. También enfatizó que deben estar "con sus hermanos y en su colegio de Argentina".

El contexto de las negociaciones incluye un antecedente de conflicto económico: la China Suárez le había ofrecido no pedirle alimentos (cuota alimentaria) si él autorizaba que los chicos se fueran con ella, pero Vicuña "dijo que de ninguna manera lo aceptaba".

La conductora Yanina Latorre enfatizó que este acuerdo es provisional y de palabra. Dada la falta de un plan formal, se cree que podrían surgir nuevos conflictos después del verano. Se anticipa que en febrero seguramente vuelvan a surgir diferencias sobre la escolaridad de los niños.