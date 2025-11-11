Son días cruciales para Mauro Icardi, envuelto en lo que se describe como una guerra sin fin con Wanda Nara. Icardi se encuentra de visita en Buenos Aires tras meses de ausencia, con la intención exclusiva de ver a sus hijas, Francesca e Isabella. Actualmente, las niñas mantienen un trato cotidiano con el novio de su madre, Martín Migueles.

Esta cercanía de Migueles con sus hijas ha sido un tema que "sacó de quicio" a Icardi desde el primer día. El futbolista no ve con buenos ojos esa relación e incluso interpuso acciones legales para que las nenas no tuvieran trato con Migueles.

En las últimas horas, mientras Icardi y la China Suárez estaban a punto de llegar al país, en Puro Show se reveló que Migueles intentó "hacer las paces" y tranquilizar al futbolista. Pochi de Gossipeame contó que habló con Migueles, quien le dio su versión de los hechos y le aclaró que se había comunicado con Fernanda Matera, la profesional que acompaña el proceso de revinculación de Icardi con sus hijas.

La panelista de El Trece detalló la declaración de Migueles, revelando que el novio de Wanda expresó su comprensión hacia la postura de Icardi: “Lo entiendo a Mauro porque yo soy padre, soy un desconocido para él, sé como se puede sentir”.

Para buscar la paz en medio de la novela, Migueles dio un paso audaz. Le hizo saber a Matera su disposición para eliminar cualquier desconfianza. “ofrecí hasta ir a Turquía para que me conozca”. Migueles añadió que también está dispuesto a "Hacer videollamada o lo que sea, porque entiendo que pueda tener desconfianza”.