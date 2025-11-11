Colapinto elogió a Wanda Nara y lanzó un "palito" a la China Suárez

Franco Colapinto, que recientemente recibió la noticia de que Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1, se encontró en medio de una de las controversias más persistentes del espectáculo argentino.

Durante una entrevista para Telefe, la periodista deportiva y participante del reality de cocina, Sofia Martínez, consultó a Colapinto si sabía quién era la conductora de MasterChef, a lo que él contestó rápidamente: "Wanda". Acto seguido, Martínez lanzó la pregunta que "divide al mundo del espectáculo": "¿Team Wanda o Team China?".

Colapinto, quien hace poco subió un posteo en sus redes con una canción de Wanda Nara y el año pasado fue visto de la mano de La China Suárez caminando por Madrid, quiso evitar la controversia.

El piloto fue tajante al asegurar: "No soy ‘team’ de nadie. Soy ´team Franco´".

Martínez explicó que la pregunta se debía a la publicación que había hecho en su Instagram. Sin embargo, Franco lanzó una reflexión que incluyó un fuerte elogio para la conductora del reality.

El deportista destacó el trabajo de Wanda, asegurando que "es impresionante cómo en un programa como MasterChef hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta".

Luego, el piloto recordó un detalle de su infancia que generó el elogio más grande: "Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cagaba de risa. Que ahora esté como conductora es divertido".