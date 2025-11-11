El intendente de Ullum, David Domínguez, planteó una estrategia a largo plazo para el desarrollo del departamento, basada en el uso de regalías mineras para fortalecer el turismo y la oferta de servicios locales. La iniciativa se trabaja en el marco de una mesa de planificación que busca reunir a instituciones, sectores productivos y comunidad, con el fin de diseñar un modelo económico sustentable a 20 o 25 años.

En este sentido, señaló a DIARIO HUARPE que la creación de la mesa “se da a partir de la potestad que la comunidad nos ha otorgado como gestión. Podríamos haberla conformado o no, pero lo hicimos para escuchar y trabajar junto a la gente”. Y agregó que la intención es “pensar el futuro cuando cese la producción de Hualilán, proyectando un departamento preparado para vivir del turismo y los servicios”.

El jefe comunal destacó que Ullum enfrenta limitaciones para sostener una matriz agrícola como la de décadas pasadas. “Nos hemos quedado con poco valle y con menos oportunidades de producción agrícola diversa, porque históricamente ese desarrollo ha estado vinculado a grandes empresas o a modelos de incentivo como los diferimientos impositivos, que tuvieron vigencia hasta hace unos 10 o 15 años”, explicó.

Frente a ese escenario, el intendente sostuvo que el objetivo central es reorientar la economía local. “Nuestra mirada como gestión es generar productos, servicios y capacitar a nuestra gente para ese camino. Soñamos con que dentro de 20 o 25 años Ullum pueda transformarse en uno de los pueblos turísticos más importantes de la región”, afirmó.

Además, Domínguez remarcó que este proceso debe articularse con políticas de preservación ambiental y energías renovables. “Somos uno de los departamentos pioneros en generación de energía en la provincia. Creemos que el turismo y el cuidado del medio ambiente deben ir de la mano del desarrollo. Es un combo importante, pero debemos ser organizados y transparentes, hablándole a la gente con la verdad”, expresó.

Finalmente, el intendente insistió en que el rol del Estado municipal será clave como articulador. “Nuestro compromiso es acompañar estos procesos y convocar a las empresas y la comunidad para avanzar de manera conjunta”, concluyó.