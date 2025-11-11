En un giro crucial dentro de la búsqueda de Débora Bulacio, la mujer de 38 años desaparecida en esta ciudad balnearia, personal policial halló este mediodía la carpa en la que acampaba con su pareja, con evidentes manchas de sangre en su interior. El descubrimiento se produjo en las inmediaciones del Parador South 38, a aproximadamente tres kilómetros del camping del Parque Miguel Lillo, el último lugar donde se tuvo noticias de la víctima.

De acuerdo con la información recabada por este medio, los efectivos lograron ubicar la carpa y una bolsa que también contenía una significativa cantidad de sangre. Los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a un exhaustivo análisis pericial en el marco de la causa que investiga la desaparición de Bulacio, ya sospechada como un femicidio.

El operativo de búsqueda continúa

Tras el retiro de la carpa para su peritaje, las tareas de rastrillaje no se han detenido. Un amplio operativo integrado por la Policía local y personal de Defensa Civil continúa recorriendo la zona de playas y el denso parque Miguel Lillo, con la esperanza de encontrar a Débora con vida.

La desaparición fue denunciada durante el fin de semana por familiares de la mujer, luego de que perdieran todo contacto con ella. Débora y su pareja, oriundos de la localidad de Barker, habían llegado a Necochea la semana pasada con el plan de pasar unos días acampando y disfrutando de la costa atlántica.

Testigos clave y una detención

El caso tomó un cariz dramático con el testimonio de vecinos del camping. Según relataron a medios locales, durante la noche del sábado se escuchó una fuerte discusión proveniente de la carpa de la pareja. Horas más tarde, alrededor de las 8:30 de la mañana del domingo, otros testigos vieron al hombre salir del lugar completamente solo.

Estos elementos, sumados al hallazgo de la carpa con sangre, llevaron a que la pareja de Débora fuera detenida. En estos momentos permanece bajo custodia policial a la espera de rendir su declaración indagatoria en las próximas horas. La investigación avanza con la hipótesis principal de un femicidio.

Pedido de ayuda familiar

Mientras las autoridades trabajan en la pesquisa, la familia de Débora Bulacio ha hecho un llamado desesperado a través de las redes sociales, pidiendo colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Según la descripción proporcionada por sus seres queridos, Débora tiene aproximadamente 1,70 metros de estatura, contextura delgada, y se caracteriza por llevar rastas de colores en su cabello. Al momento de su desaparición, vestía ropa deportiva.