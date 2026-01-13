La Policía de San Juan detuvo a un hombre que realizó amenazas de muerte y con arma de fuego a su expareja. El procedimiento tuvo lugar en el local “The Brothers”, ubicado en el departamento Santa Lucía.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron un arma de fuego.

Fuentes policiales expusieron que el operativo se desarrolló en el marco de una investigación por amenazas y exhibición de arma de fuego, a partir de una denuncia radicada por una mujer de 32 años. Esta manifestó que fue amenazada de muerte por su ex pareja el pasado 31 de diciembre, ocasión en la que el hombre habría exhibido una pistola.

Como resultado del operativo, un hombre de 38 años, conocido con el alias de “El Negro”, fue detenido. El sujeto se encontraba en el lugar al momento del allanamiento.

Durante la requisa, el personal policial procedió al secuestro de una pistola calibre 9 mm, marca FM Hi-Power, modelo M95 Classic, sin numeración visible, junto a un cargador y 18 cartuchos calibre 9x19 mm.

Tras el procedimiento, el acusado fue trasladado a la Comisaría Quinta de Santa Lucía, donde quedó detenido a disposición del Juzgado de Flagrancia. Continúa la investigación judicial para esclarecer el hecho.