La Corte Suprema de Justicia dio por finalizada la espera de todo San Juan y tomó la decisión de inhabilitar la candidatura a gobernador del mandatario provincial Sergio Uñac. En este marco, el Tribunal Electoral brindó el cronograma electoral, confirmó la fecha de los comicios de gobernador y vice para el próximo 2 de julio y también aclaró las opciones legales que tiene Uñac para elegir a su sustituto: no puede ser el aspirante a vicegobernador actual, Cristian Andino. Lo cierto es que, con esta alternativa echada por tierra, todas las miradas apuntan al hermano del gobernador, Rubén Uñac.

El artículo 180 del Código Electoral Provincial habla de sustitución, no de corrimiento, como así lo hacía la legislación que regía en el anterior código. Por este motivo, según lo explicó el mismo Eduardo Quattropani, miembro del TEP, solo está permitido poner a otro candidato en lugar de Uñac, no “subir” a Andino de aspirante a vicegobernador a gobernador. Otra de las justificaciones es que la inhabilitación de la Corte solo es para Uñac, no para el vice, por lo que la oficialización del resto de los candidatos, cualquiera sea su subagrupación, sigue en pie.

Con Andino descartado, todas las fichas se la lleva el hermano del gobernador Uñac. Desde el punto de vista comunicacional todo cuadra perfectamente: mismo apellido, mismo proyecto. Pero también cuadra desde lo legal.

Es que, dentro de la elección del sustituto de Uñac, existen diferentes opiniones sobre quién puede o quién no. La duda principal es si es posible que participe alguien que ya haya jugado en los comicios que se llevaron adelante el pasado 14 de mayo o no. Desde el Tribunal Electoral indicaron que no hay una visión unívoca de esta cuestión. Por un lado, hay juristas que aducen que ya nadie es candidato, porque los cargos ya fueron proclamados, por lo que técnicamente no habría más aspirantes. Por el otro, hay quienes dicen que los comicios fueron suspendidos, y todos continúan siendo candidatos.

“Si al candidato de Vamos San Juan lo hubiesen inhabilitado antes del 14 de mayo, podrían haber sacado candidatos de dos bolsas distintas: del resto de los aspirantes o de alguien que no era candidato a nada. Como eso no pasó, algunos podrán decir que ya no hay más candidatos porque la elección terminó el 14 de mayo y otros podrán decir que los comicios no terminaron, porque la categoría de gobernador y vice fue solo suspendida, por lo que tendríamos que pensar como antes del 14 de mayo”, en palabras de Quattropani.

Por eso para el justicialismo Rubén Uñac podría ser el aspirante perfecto, ya que no habría problemas desde la perspectiva legal ni tampoco daría lugar a la oposición para hacer algún planteo, debido a que no participó de las elecciones del 14 de mayo.

A pesar de las especulaciones y los escenarios que se puedan proponer, la decisión recae en Uñac como líder de la subagrupación Vamos San Juan. Tiene hasta el martes 6 de junio para presentar a su reemplazante y el resto de las subagrupaciones tienen 24 horas para impugnarla o no.