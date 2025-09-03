Andy Murray competirá de manera profesional en otro deporte famoso

Andy Murray, leyenda del tenis británico, se prepara para un giro radical en su vida deportiva. Tras poner fin a su carrera en el tenis profesional en los Juegos Olímpicos de París 2024, el escocés no se alejará de los grandes escenarios. A partir del 2 de octubre, hará su debut como golfista amateur en el Alfred Dunhill Links Championship, un prestigioso torneo que se jugará en los icónicos campos de St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns, en su Escocia natal.

La transición de Murray del tenis al golf no es una sorpresa para sus seguidores. Desde que dejó las canchas, ha dedicado gran parte de su tiempo a perfeccionar su swing, participando en diversos torneos pro-am. Su incursión en este evento profesional, que celebra su 40° aniversario y forma parte del circuito europeo, marca un nuevo capítulo en su trayectoria. El formato del campeonato, que empareja a un golfista profesional con una celebridad, promete una dinámica única que combina la alta competencia con el atractivo del espectáculo.

Para Murray, la oportunidad de competir en su país es un sueño hecho realidad. “Tengo muchas ganas de que llegue este momento. Es muy especial poder jugar en un evento profesional en toda regla, y para un escocés como yo poder hacerlo en Escocia, en un lugar tan único, lo hace aún más excepcional”, comentó el ex número uno del mundo. La cita, que se juega la semana posterior a la Ryder Cup, atrae a figuras del deporte y del entretenimiento, sumándose a la lista de deportistas de élite que han explorado su pasión por el golf.

El golf ha seducido a numerosas estrellas de otras disciplinas. Rafael Nadal, Roger Federer, Gareth Bale y Michael Phelps son solo algunos de los nombres que han incursionado en este deporte. Murray, de hecho, ya ha tenido rivalidades en el campo de golf. Durante la última edición de Wimbledon, se midió contra Carlos Alcaraz, quien relató a EFE el competitivo empate que mantienen: “Me ganó en golf ese día, pero unos días después jugamos de nuevo y yo le gané. Así que vamos 1-1. Estamos empatados”.

Más allá del deporte, el Alfred Dunhill Links Championship tiene un importante fin benéfico, recaudando millones de dólares para el desarrollo de jóvenes talentos y la preservación de monumentos históricos. El torneo, que reparte 5 millones de dólares en premios, no solo es una prueba de alto nivel, sino también un evento con un fuerte compromiso social.

La participación de Murray en el Old Course de St. Andrews, uno de los campos más venerados del mundo, será especial. Para el escocés, este lugar evoca la misma “mística” que sintió en la pista central de Wimbledon, dos escenarios que, según sus palabras, comparten una atmósfera única. Este nuevo desafío es, para quien fuera entrenador de Novak Djokovic, más que una simple competencia: es una continuación de su vida deportiva en un nuevo y fascinante capítulo.