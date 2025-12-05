Una empresa mayorista de San Juan lanzó una convocatoria laboral para incorporar a un vendedor preventista, un perfil clave para el desarrollo comercial y el contacto directo con los clientes. La búsqueda está orientada a candidatos que cumplan con requisitos específicos y cuenten con experiencia previa en tareas similares.

El puesto está dirigido exclusivamente a hombres, con una edad comprendida entre 25 y 55 años. Uno de los requisitos indispensables es poseer experiencia comprobable, ya que se valorará la capacidad del postulante para gestionar carteras de clientes, realizar recorridos de preventa y manejar estrategias comerciales.

Publicidad

Además, el candidato deberá contar con movilidad propia, preferentemente motocicleta, que le permita realizar visitas diarias a los distintos puntos asignados dentro del circuito de ventas. También se requiere disponibilidad horaria, debido a la dinámica propia de la actividad y la necesidad de cubrir zonas en distintos momentos del día.

Quienes cumplan con los requisitos deberán enviar su CV con foto al correo electrónico habilitado para la selección: laboralmayorista@gmail.com

En el asunto del correo deberán colocar: Vendedor.