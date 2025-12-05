San Juan se sumó este jueves a las acciones nacionales del Día de la Lucha contra el Cáncer Bucal con una amplia campaña de concientización encabezada por el Ministerio de Salud. Profesionales del Departamento de Odontología se instalaron en la intersección de General Acha y Rivadavia Este, donde brindaron información, evaluaciones y orientación sobre la importancia del control anual para prevenir este tipo de patologías.

El jefe del área, doctor Federico Kahil, explicó a DIARIO HUARPE que el cáncer bucal representa solo el 1% del total de los cánceres, pero advirtió que su baja visibilidad favorece diagnósticos tardíos. “La gente tiene que saber que existe. La información y la concientización son claves para que aumenten los controles y se detecten más casos a tiempo”, señaló el especialista.

Las actividades continuarán durante la próxima semana y se extenderán a los departamentos más alejados, además del Instituto Odontológico y los hospitales departamentales. Los profesionales recordaron que la consulta odontológica debe realizarse al menos una vez al año, o cada seis meses en pacientes con factores de riesgo o patologías previas.

Según detalló Kahil, dentro de los cánceres malignos más frecuentes en la cavidad bucal se encuentran el carcinoma epidermoide y el mucoepidermoide, cuyos primeros signos suelen pasar desapercibidos sin un examen profesional. Por eso, la campaña apunta a reforzar hábitos preventivos y promover que la comunidad acuda regularmente a los consultorios odontológicos.

Con estas acciones, Salud busca instalar la importancia del cuidado bucal como parte esencial de los controles integrales de salud, con especial énfasis en la detección temprana para reducir riesgos y mejorar el pronóstico de los pacientes.

