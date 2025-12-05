Ley de Transporte: remiseras piden ser incluidas para competir contras apps

El debate por la nueva Ley de Transporte que impulsa el Gobierno de San Juan continúa generando tensiones en el sector de autos de alquiler. Entre los actores que piden modificaciones aparece una de las remiseras más reconocidas de la provincia, cuyo titular, Daniel Pérez, reclama que el proyecto contemple a las empresas locales en igualdad de condiciones frente a las aplicaciones internacionales como Uber y Didi. El empresario estuvo en El Café de la Política donde volvió a pedir que el Gobierno los incluya explícitamente en el articulado.

Pérez sostuvo que la urgencia regulatoria es evidente y que la actividad necesita un marco claro que ordene lo que describió como un escenario desbordado. “Necesitamos una ley de modo urgente para ordenar el desmadre en transporte no regulado, ya que está trabajando gente no preparada”, afirmó. Para el empresario, el proyecto tiene aspectos positivos —como terminar con el alquiler de licencias— pero aún deja sin resolver puntos clave para el funcionamiento de las empresas locales. “En principio esta ley es interesante que se termine con el alquiler de licencias y lo siguiente es sacarle de contexto la obligatoriedad de estar adherido a una agencia”, planteó.

Una de las mayores preocupaciones del sector es que, según asegura Pérez, las remiseras no aparecen mencionadas en la letra del proyecto. “Por ahora, no aparecemos, no sabemos cuál es el motivo más allá que lo hemos consultado, y por eso tenemos nuestra preocupación. Es decir, necesitamos aparecer en la ley para poder funcionar, si no estamos en el aire”, explicó. La omisión, advierte, podría dejarlos en una situación de indefensión legal frente a las plataformas digitales que sí están contempladas.

El titular de Remis Oeste insistió en que el reclamo no se trata de privilegios sino de equilibrio competitivo. “Desde Remis Oeste, y el resto de las empresas de San Juan que trabajan en conectar al usuario con el auto de alquiler, nosotros pedimos un marco legal para que podamos existir… Lo que estamos pidiendo no es privilegios y buscamos que nos iguale para poder competir con las aplicaciones como Uber o Didi”, remarcó.

Otro de los puntos que plantea el sector es la modalidad de contacto con los usuarios. Pérez advirtió que la redacción actual del proyecto desconoce la realidad de miles de pasajeros que todavía utilizan el teléfono fijo o celular para pedir un auto. “En el proyecto no está pensado que muchos usuarios aún utilizan el teléfono común para contactarnos y pedimos que se incluya”, señaló.

El empresario también solicitó que la futura ley incorpore un apartado específico para las remiseras locales, de modo que puedan competir en condiciones razonables con las aplicaciones extranjeras. “Solicitamos un apartado que nos permita competir con las aplicaciones internacionales y así también podremos ampliar la oferta, actualmente con el proyecto las agencias de acá quedarán afuera y solo habrá algunas apps trabajando”, advirtió.

Mientras el Gobierno analiza las observaciones, el sector insiste en ser parte de una discusión que consideran clave para su supervivencia. La pulseada promete continuar en la Legislatura, donde se espera que las modificaciones planteadas por las empresas locales sean evaluadas antes de la votación del proyecto final.