El Archivo General de la Provincia (AGP) sumó una nueva pieza de valor histórico tras recibir una colección de siete ejemplares encuadernados con los discursos oficiales de gobernadores correspondientes a los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. La donación fue realizada por Nélida del Carmen Echegaray, viuda del exdiputado provincial Rolando Amarfil, quien ocupó una banca entre 1991 y 1995.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a la donante Nélida del Carmen Echegaray, viuda del exdiputado Amarfil. (Gentileza)

Según informó el Ministerio de Gobierno, los documentos pasan a integrar en forma definitiva el acervo del Archivo y representan un recurso clave para investigadores, instituciones y ciudadanos interesados en reconstruir la historia política y administrativa de San Juan. Cada mensaje anual ofrece un registro directo de las prioridades de gestión, los lineamientos estratégicos y el contexto social y económico de cada período.

Publicidad

Durante el acto de entrega estuvieron presentes los hijos de Amarfil y un amigo cercano, quienes destacaron su pasión por la lectura, el archivo y la actividad política. Acompañaron también la ministra de Gobierno, Laura Palma, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes agradecieron la confianza y subrayaron la importancia de preservar y democratizar el acceso a estos documentos.

Con esta incorporación, el Archivo General continúa ampliando su patrimonio documental y reafirma su rol como custodio de fuentes primarias fundamentales para la memoria colectiva, la investigación y la gestión pública.