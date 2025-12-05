Provinciales > Patrimonio sanjuanino
Donaron siete tomos al Archivo Provincial con mensajes oficiales de 1989 a 1995
POR REDACCIÓN
El Archivo General de la Provincia (AGP) sumó una nueva pieza de valor histórico tras recibir una colección de siete ejemplares encuadernados con los discursos oficiales de gobernadores correspondientes a los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. La donación fue realizada por Nélida del Carmen Echegaray, viuda del exdiputado provincial Rolando Amarfil, quien ocupó una banca entre 1991 y 1995.
Según informó el Ministerio de Gobierno, los documentos pasan a integrar en forma definitiva el acervo del Archivo y representan un recurso clave para investigadores, instituciones y ciudadanos interesados en reconstruir la historia política y administrativa de San Juan. Cada mensaje anual ofrece un registro directo de las prioridades de gestión, los lineamientos estratégicos y el contexto social y económico de cada período.
Durante el acto de entrega estuvieron presentes los hijos de Amarfil y un amigo cercano, quienes destacaron su pasión por la lectura, el archivo y la actividad política. Acompañaron también la ministra de Gobierno, Laura Palma, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes agradecieron la confianza y subrayaron la importancia de preservar y democratizar el acceso a estos documentos.
Con esta incorporación, el Archivo General continúa ampliando su patrimonio documental y reafirma su rol como custodio de fuentes primarias fundamentales para la memoria colectiva, la investigación y la gestión pública.