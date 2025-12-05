En el marco del sorteo del Mundial 2026, que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., la FIFA dio a conocer las tres mascotas oficiales que representarán a los países sede: Estados Unidos, México y Canadá.

A diferencia de ediciones anteriores, esta Copa del Mundo contará con tres mascotas, cada una simbolizando a una de las naciones anfitrionas. La primera es Clutch, un águila calva que representa a Estados Unidos. Esta ave, que desde 2024 es el símbolo nacional oficial, viste la camiseta azul alternativa del equipo y es descrita como un mediocampista con “una sed insaciable de aventuras” que recorre el país abrazando diversas culturas y alentando a su selección.

Por Canadá, la mascota es Maple, un alce que lleva la camiseta roja de local. Según la FIFA, Maple es “un artista amante del estilo urbano, entusiasta de la música y portero entregado”, que recorre todas las provincias y territorios canadienses. Su figura está estrechamente ligada a la hoja de arce, emblema nacional, y destaca por sus atajadas legendarias y espíritu de liderazgo.

Finalmente, México está representado por Zayu, un jaguar que luce una camiseta verde inspirada en la bandera nacional. Este animal, con gran simbolismo en las antiguas civilizaciones mayas, es asociado con la fuerza, la valentía y la conexión con el inframundo. En el campo de juego, Zayu refleja la garra y el espíritu combativo característicos del fútbol mexicano.

Estas mascotas no solo animarán a los equipos, sino que también reflejan la riqueza cultural y el orgullo de cada país anfitrión en esta Copa del Mundo histórica que se disputará de manera conjunta.