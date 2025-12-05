El presidente Javier Milei estará presente mañana en Córdoba para recibir oficialmente los aviones de combate F-16 adquiridos por el Gobierno a Dinamarca. Inicialmente planificada para el domingo, la ceremonia se adelantó debido a condiciones climáticas adversas, según confirmaron fuentes oficiales.

La Municipalidad de Las Higueras, cercana a Río Cuarto, confirmó que el acto comenzará a las 9 de la mañana en el Área Material Río Cuarto y contará con la participación de Milei, junto al ministro de Defensa saliente Luis Petri, su sucesor teniente general Carlos Presti y altos mandos militares. Sin embargo, la realización definitiva dependerá del pronóstico del tiempo.

Este evento marca un hito para la Fuerza Aérea Argentina, que incorporará 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU modernizados al estándar “Tape 6.5”. La entrega será escalonada entre 2025 y 2028, con inicio de operaciones previsto para enero de 2026. La compra incluye armamento, simuladores, motores, cascos y repuestos para cinco años.

El traslado de los primeros seis cazas comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con paradas en España y las Islas Canarias, para luego cruzar el Atlántico hacia Brasil con apoyo estadounidense. La llegada a territorio argentino está programada para este viernes.

El grupo inicial está compuesto por cuatro biplazas F-16BM y dos monoplazas F-16AM, acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H para tareas de búsqueda y rescate. Actualmente, pilotos daneses operan los aviones mientras pilotos argentinos viajan en las cabinas traseras para recibir capacitación una vez que las aeronaves estén en Argentina.

La VI Brigada Aérea de Tandil será el centro de formación y mantenimiento, donde se inauguró un Centro de Simulación Táctica y se construye un Centro de Instrucción Técnica. Para pilotear un F-16, los aviadores deben aprobar rigurosos cursos y cumplir requisitos físicos específicos.

El Ministerio de Defensa anunció que el público podrá presenciar un vuelo inaugural mañana entre las 8 y las 8:45 horas sobre la Ciudad de Buenos Aires. La escuadrilla sobrevolará puntos emblemáticos como la Casa Rosada, la Avenida 9 de Julio, Aeroparque Jorge Newbery y Puerto Madero, antes de regresar a Córdoba para la ceremonia oficial.

Este avance representa una modernización significativa para la Fuerza Aérea Argentina, respaldada por Estados Unidos, que busca fortalecer su capacidad operativa y la formación de sus pilotos con tecnología de última generación.