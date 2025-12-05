El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, oficializó su candidatura para las elecciones presidenciales de Brasil en 2026. Su postulación cuenta con el aval explícito de su padre, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo. Flávio, una figura clave dentro del Partido Liberal, se presenta como continuador del proyecto político familiar.

En su anuncio, Flávio subrayó la responsabilidad encomendada por su padre y lanzó duras críticas al gobierno actual de Luiz Inácio Lula da Silva. Acusó a la administración de perjudicar a los jubilados, permitir el avance del narcotráfico y afectar negativamente las oportunidades para los jóvenes y las empresas estatales. Además, expresó que Brasil atraviesa un momento complicado y afirmó su compromiso "ante Dios y Brasil" para cumplir con esta misión.

La candidatura de Flávio se produce en un contexto de tensiones internas dentro del bolsonarismo, marcadas por diferencias públicas con Michelle Bolsonaro, esposa del ex mandatario. Tras estos conflictos, Flávio realizó una disculpa pública a Michelle para calmar la confrontación familiar.

Este movimiento político también impacta el escenario de la derecha brasileña. Michelle Bolsonaro, quien había mostrado interés en liderar parte del movimiento, podría ahora optar por una candidatura al Senado. Por su parte, Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo y considerado uno de los favoritos para la candidatura derechista, ha reiterado que no se presentará, priorizando el cumplimiento de su mandato y manifestando su lealtad al clan Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro se caracteriza por un perfil más moderado y una notable capacidad de articulación política, según fuentes cercanas al Partido Liberal. Con 44 años, acompañó de cerca a su padre durante todo el proceso judicial, defendiendo su legado tanto en el Congreso como en la esfera pública.

Mientras tanto, Jair Bolsonaro, de 70 años, enfrenta graves problemas de salud derivados de una apuñalada sufrida en 2018 durante un acto de campaña, lo que ha provocado frecuentes crisis médicas. Sus abogados solicitaron prisión domiciliaria por motivos humanitarios ante el tribunal.

El anuncio de Flávio llega en un contexto de fuerte polarización política en Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, quien gobernó entre 2003 y 2010 y fue reelecto en 2022, manifestó recientemente en Yakarta su intención de presentarse nuevamente en 2026, aunque luego aclaró que esa posibilidad permanece abierta.

Con Jair Bolsonaro inhabilitado y cumpliendo condena, la derecha brasileña ha buscado otros referentes, incluyendo a Michelle Bolsonaro y Tarcísio de Freitas. Sin embargo, Flávio parece consolidar la herencia política de su padre, quien además cuenta con otros hijos en la vida pública, como Eduardo Bolsonaro, diputado radicado en Estados Unidos y activo defensor del bolsonarismo en el exterior, especialmente durante el juicio de Jair Bolsonaro ante la administración de Donald Trump.

A menos de dos años para las elecciones, la candidatura de Flávio Bolsonaro representa un nuevo capítulo en la disputa por el liderazgo de la derecha en Brasil, y redefine la estrategia de un sector que intenta reorganizarse en ausencia de su líder original.