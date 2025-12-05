Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de un nuevo Boeing 737 Max 8 a su flota, que ahora alcanza un total de 83 aeronaves destinadas a vuelos tanto de cabotaje como internacionales. El avión, identificado con la matrícula LV-KNR, arribó al país el jueves por la noche y es el decimoquinto ejemplar de este modelo en la compañía.

Este nuevo avión será sometido a vuelos de prueba y revisiones técnicas en los próximos días para estar disponible durante la alta temporada de verano, cuando la demanda turística se incrementa notablemente. Una vez en operación, cubrirá rutas domésticas y regionales, aportando una mejor eficiencia y desempeño económico, además de ampliar las frecuencias y opciones de conectividad para los pasajeros.

El Boeing 737 Max 8 cuenta con 170 asientos y está equipado con sistemas modernizados, motores de última generación y winglets avanzados que disminuyen la resistencia aerodinámica. Su diseño aerodinámico permite reducir la huella sonora en un 40% y las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 50% respecto a los límites establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Además, ofrece una reducción del 8% en costos operativos frente a aeronaves similares, combinando menor ruido y mayor eficiencia energética para mejorar la experiencia a bordo.

A fines de noviembre, la empresa comunicó el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, un hito inédito en su historia. Este plan contempla la incorporación de 18 nuevas aeronaves, incluyendo 4 Airbus A330neo y 14 Boeing 737 MAX en distintas variantes, junto con la renovación de interiores y la implementación de conectividad Wi-Fi en toda la flota.

Esta estrategia marca una nueva etapa en la sostenibilidad financiera de Aerolíneas Argentinas y fortalece su capacidad para proyectar un crecimiento autónomo y sostenido en el futuro.