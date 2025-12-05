Después de una larga espera de ocho años y varios cambios en su desarrollo, Nintendo finalmente lanzó Metroid Prime 4, la nueva entrega de una saga que comenzó en 1986 y se ha convertido en un referente del género de ciencia ficción y acción.

La serie, que combina exploración y aventura con una protagonista emblemática, la cazarrecompensas Samus Aran, dio un giro innovador en 2002 cuando adoptó la perspectiva en primera persona con Metroid Prime. Desde entonces, cuenta con alrededor de 15 títulos y una comunidad de seguidores muy fiel.

En esta cuarta entrega, titulada Metroid Prime 4: Beyond, disponible para Nintendo Switch, Samus explora un planeta remoto que puede recorrer a pie o en moto. El entorno alterna entre selvas densas y desiertos, preparando el terreno para enfrentar nuevos enemigos. El juego mantiene elementos clásicos como la armadura futurista y el cañón en el brazo, además de las habilidades psíquicas de la protagonista, ofreciendo una experiencia que enfatiza la exploración detallada.

Antes de su lanzamiento, el juego recibió una valoración globalmente favorable de 81 sobre 100 en Metacritic, basada en 71 críticas especializadas, lo que anticipó el entusiasmo generado entre los fanáticos.

El desarrollo de Metroid Prime 4 no estuvo exento de dificultades. Anunciado en 2017, el proyecto fue reiniciado en 2019 tras reconocer que la primera versión no cumplía con “los estándares que buscamos para una secuela”, según explicó Shinya Takahashi en YouTube. Nintendo decidió comenzar desde cero y encargó el desarrollo a Retro Studios, responsables de los tres primeros títulos Prime.

Tras este reinicio, el juego permaneció en silencio por varios años, aumentando su estatus de título mítico, similar a otros proyectos largamente esperados como Half-Life 3 o Beyond Good and Evil 2. El lanzamiento en 2021 de Metroid Dread para Switch mantuvo viva la franquicia, recordando la esencia de los primeros juegos en 2D mientras los seguidores aguardaban el regreso de Samus al universo Prime.