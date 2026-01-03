El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, reiteró una recomendación para que los ciudadanos argentinos no viajen a Venezuela ante la “grave situación” que atraviesa ese país, advirtiendo específicamente por detenciones arbitrarias de extranjeros y la negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular o legal a los ciudadanos detenidos.

La alerta consular fue difundida oficialmente este 2 de enero de 2026, y actualiza y refuerza comunicaciones anteriores sobre el riesgo de viajar a Venezuela, como las emitidas en mayo de 2025. En el comunicado, la Cancillería argentina subraya que ante la persistencia de detenciones arbitrarias en Venezuela, los argentinos deben evitar viajar a ese país o, si se encuentran allí, extremar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución de la situación.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre la “consistente negativa” de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a ciudadanos detenidos, lo que complica la protección y asistencia de quienes pudieran enfrentar problemas legales o de seguridad estando en territorio venezolano.

La recomendación se suma a otras advertencias internacionales, incluidas alertas para no viajar a países con contextos de riesgo, como Irán, donde la Cancillería también solicitó evitar desplazamientos por la escalada de protestas y violencia.

La situación en Venezuela ha sido objeto de preocupación de diversos gobiernos y organismos internacionales, que han señalado risgos asociados a la seguridad, el respeto de derechos humanos y el acceso a asistencia consular para extranjeros. En este contexto, el gobierno argentino insiste en la importancia de no efectuar viajes no esenciales a ese país hasta que la situación se normalice o mejore de manera significativa.