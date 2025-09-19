En octubre, las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos incrementos en sus cuotas, que oscilarán entre el 1,1% y el 2,4%, en sintonía con la inflación de agosto reportada por el Indec, que fue del 1,9%. Entre las compañías que ajustarán sus precios se encuentran Swiss Medical, Medifé y Avalian, que aplicarán un aumento del 1,9%. Por su parte, OSDE realizará un incremento del 1,85% a nivel nacional y del 2,3% en la región de Patagonia.

Estas modificaciones en los precios llegan en un contexto de cambios regulatorios impulsados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Esta entidad derogó la Resolución 2400/2023 y estableció nuevas normativas con la Resolución 1725/2025, que exigen que los contratos incluyan cláusulas claras sobre preexistencias, períodos de carencia y ajustes en las cuotas.

Además, se introdujo el sistema denominado “Cuota Transparente”, que busca que las empresas detallen cómo se utilizan los aportes y subsidios estatales recibidos. Estas medidas apuntan a mejorar la claridad y la información para los usuarios en un sector que ha experimentado múltiples transformaciones tras la desregulación parcial del mercado.

Las prepagas cuentan con un plazo de 30 días para adecuar sus contratos y facturas a estas nuevas disposiciones. Por su parte, los usuarios pueden consultar los precios actualizados a través de la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud, facilitando así el acceso a información precisa sobre los costos actuales.