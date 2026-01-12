En plena temporada de verano, cuando los pasajes nacionales se vuelven un gasto clave entre vacaciones, visitas familiares y viajes laborales, Banco Nación lanzó un beneficio pensado para aliviar el bolsillo. Se trata de una promoción diaria que combina reintegro del 10% y financiación en hasta tres cuotas sin interés, aunque bajo condiciones específicas de pago.

El beneficio aplica a compras de pasajes dentro del país y está disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación, siempre que el pago se realice a través de MODO, la billetera digital asociada a la entidad.

Publicidad

Qué incluye la promoción y a quién está dirigida

La propuesta reúne dos ventajas en una misma operación: por un lado, devuelve el 10% del monto abonado, y por otro, permite financiar la compra en hasta tres cuotas sin interés. El objetivo es facilitar el acceso a viajes en temporada alta sin resignar liquidez inmediata.

Un dato destacado es que no existe un tope máximo de reintegro, algo poco habitual en este tipo de campañas. Sin embargo, la compra debe realizarse en comercios adheridos a la venta de pasajes nacionales y cumpliendo estrictamente con el canal de pago establecido.

Publicidad

La promoción está orientada a clientes de la cartera de consumo del Banco Nación y se encuentra vigente para operaciones realizadas en la Argentina.

Cómo se aplica el beneficio: MODO, QR y tarjetas

El punto central para acceder al reintegro es el medio de pago. La operación debe concretarse mediante la billetera MODO en su versión BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando una tarjeta de crédito participante como forma de pago.

Publicidad

Pagos realizados por otros medios —transferencias, saldo en cuenta, otras billeteras digitales o tarjetas no habilitadas— no acceden al beneficio. El sistema valida automáticamente la operación según el canal utilizado y el plástico elegido.

Desde el Banco recomiendan verificar previamente si el comercio está dentro del listado de adheridos. En la comunicación oficial se menciona a Semana Nación como una de las plataformas participantes, aunque siempre conviene confirmar la promoción antes de finalizar la compra.

Cuándo se acredita el reintegro y qué tener en cuenta

El reintegro no se acredita de forma inmediata. Según informó Banco Nación, la devolución se verá reflejada en el resumen mensual de la tarjeta, pudiendo impactar en el mes siguiente o, como máximo, en el segundo posterior a la compra. Por ese motivo, se aconseja conservar el comprobante y controlar el estado de cuenta.

La promoción tiene vigencia hasta el 15 de marzo de 2026 y ofrece financiación con tasa fija del 0%, reforzando la condición de cuotas sin interés.

Para quienes planifican viajes en los próximos meses, el beneficio puede representar un ahorro concreto si se siguen los pasos correctos: usar MODO, pagar con la tarjeta adecuada y comprar en comercios adheridos. Cumplidas esas condiciones, el reintegro funciona como un descuento diferido que ayuda a reducir el costo final del viaje.