El Banco Nación volvió a activar una promoción de reintegro que permite a sus clientes recuperar el 30% del gasto realizado en supermercados y mayoristas los días miércoles, siempre que abonen con una tarjeta de crédito del banco a través de la billetera digital MODO desde la app BNA+. El beneficio está vigente en comercios adheridos a nivel nacional y se acredita como reintegro en la cuenta del usuario.

La mecánica del programa establece un tope de devolución de hasta $12.000 por persona por semana, lo que equivale a un consumo aproximado de $40.000 para alcanzar ese máximo de reintegro. Si un hogar tiene dos titulares con cuentas activas en BNA+ y cada uno utiliza su tarjeta para pagar, el ahorro total puede duplicarse hasta llegar a $144.000 acumulados durante las seis semanas de vigencia de la promoción.

El beneficio aplica tanto a compras presenciales como a operaciones online en supermercados y mayoristas adheridos, como Carrefour, Coto, Día, Jumbo, VEA, Makro, y otros puntos de compra comunes de consumo familiar. Es importante que la transacción se realice en una sola cuota y con MODO desde BNA+, ya que modalidades de pago diferentes no ingresan en la promoción.

Para maximizar el reintegro, se recomienda planificar las compras semanalmente y concentrar la adquisición de alimentos no perecederos, productos de limpieza y artículos de almacén los días miércoles, permitiendo así agotar el tope permitido sin excedentes ni desperdicio del beneficio.

Este tipo de promociones resulta especialmente atractivo en un contexto de aumento de precios de alimentos y presión sobre los presupuestos familiares, ya que cada peso recuperado por reintegro contribuye a aliviar el gasto mensual en bienes esenciales.