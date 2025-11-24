En protesta por el arbitraje, un equipo no jugó durante el segundo tiempo: perdió 6 a 0

Un inusual episodio de protesta marcó el desarrollo del partido entre Tucumán Central y Famaillá correspondiente al torneo federal de la Región Norte. El equipo visitante decidió abandonar la contienda de manera simbólica a los doce minutos del segundo tiempo, como manifestación de desacuerdo con las decisiones arbitrales.

El encuentro se desarrolló con clara ventaja del conjunto local durante el primer tiempo, que finalizó con un marcador de tres a cero. Según versiones del cuerpo técnico de Famaillá, el primer gol habría sido convertido en posición adelantada, lo que generó malestar en el plantel visitante. La situación se agravó cerca del final de la primera etapa cuando el director técnico Ernesto Luna fue expulsado por protestas consideradas desmedidas.

Publicidad

Al reiniciarse el juego, los futbolistas de Famaillá optaron por permanecer en el campo de juego sin participar activamente del encuentro, permitiendo que el equipo local anotara tres goles adicionales sin oposición. La medida representaba una forma de protesta silenciosa contra lo que consideraban un arbitraje parcial.

El partido fue suspendido oficialmente a los 57 minutos de juego según el informe elevado por el árbitro Maximiliano Leal al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, debido a una agresión reportada contra la asistente técnica Flavia Vallejos. Sin embargo, la acción de protesta ya se había manifestado plenamente mediante la inacción deliberada del equipo visitante.