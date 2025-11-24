La denominada "guerra familiar" que atraviesa el clan Tinelli parece estar lejos de concluir. En medio de un clima de angustia y tensión, los gestos y actitudes de los hermanos continúan dando cuenta de una profunda rivalidad.

La atención se centró recientemente en Juana Tinelli, quien este fin de semana celebró sus 23 años. A diferencia de otros años, donde se realizaban festejos multitudinarios y familiares, Juana optó por una celebración mucho más íntima, solo con amigos. Es importante recordar que la menor de las mujeres de Marcelo Tinelli fue quien hizo pública una interna familiar que, hasta ese momento, había permanecido oculta por mucho tiempo.

A pesar del delicado contexto, su hermano Francisco Tinelli le brindó su apoyo incondicional. Francisco le dedicó un tierno mensaje, donde remarcó que además de hermana, Juana era su mejor amiga y la definió como una mujer "auténtica y valiente". Por su parte, Marcelo Tinelli también tuvo palabras muy afectuosas hacia Juana.

Sin embargo, Cande Tinelli no apareció públicamente para saludar a su hermana. Horas después, Cande eligió un posteo muy particular que fue inmediatamente asociado al contexto familiar que atraviesan. Subió una historia junto a la foto de un escorpión que llevaba una frase muy dura: "Prefiero el escorpión venenoso a la mosca muerta".

Esta no fue la única reflexión picante de Cande en el último tiempo. Días antes del cumpleaños, la influencer había subido otra historia en la que daba a entender que se encontraba en un proceso de 'limpieza total' de su entorno, manifestando: “Conversaciones profundas. Vínculos honestos. Amores sanos. Solo hay tiempo para lo que hace bien al alma. La vida es una sola”.