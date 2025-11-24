El conocido triángulo amoroso protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez ha vuelto a copar el centro de la escena mediática. El resurgimiento de la polémica ocurrió durante la emisión de La Mañana con Moria, donde la conductora entrevistó a Ana Rosenfeld, exabogada de la conductora de MasterChef Celebrity.

Rosenfeld, conocida por su franqueza, analizó la supuesta relación entre el futbolista y la actriz y, con una frase lapidaria, apuntó directamente contra Suárez.

La abogada, que afirmó conocer al deportista desde hace 16 años, sostuvo que las recientes acciones de Icardi están motivadas por un resentimiento personal, dejando entrever que el romance con Suárez no habría sido genuino.

Sobre el accionar del futbolista, Rosenfeld declaró de manera contundente: “Yo personalmente como lo conozco a Mauro hace 16 años, me enoja, me ofende que lo que esté haciendo lo hace por bronca, por resentimiento, por despecho”. Además, sugirió que la actitud de Icardi tiene un objetivo calculado para incidir en Wanda Nara, aunque sin éxito. “Mauro es un tipo muy particular y hay cosas que las este guionando y mostrando a Wanda para que le de bronca y a Wanda no le da bronca”, afirmó Rosenfeld, describiendo un supuesto juego emocional.

Fiel a su estilo incisivo, Moria Casán lanzó una pregunta que fue definida como letal e hizo estallar el estudio. La conductora no dudó en ir al hueso: “Para vos, ¿la China fue zorrita?”.

Ante la pregunta, se produjo un silencio inmediato, obligando a Rosenfeld a medir cada palabra antes de emitir una respuesta. La abogada optó por describir los hechos que generaron la polémica: “Si vos pensás que estar con un hombre, tomar un tren o un avión hasta París, tener una noche de amorío como dijo ella, y después acordar ‘acá no pasó nada’…”.

Finalmente, Rosenfeld ofreció una definición que encendió aún más la controversia. Sobre la situación, remató: “Obviamente acá hay infidelidad, hipocresía… todas las palabras que le quieras poner, yo las avalo".