Los tres comportamientos que, según una psicóloga, anuncian una ruptura amorosa

La psicóloga especializada en relaciones de pareja Silvia Severino ha identificado un patrón conductual que, según su análisis profesional, suele manifestarse cuando una persona se prepara emocionalmente para finalizar un vínculo amoroso. La especialista describe tres señales principales que aparecerían de manera progresiva durante este proceso.

La primera señal corresponde a fluctuaciones abruptas en el estado de ánimo que no responden necesariamente a conflictos concretos. Según la explicación de la profesional, estas oscilaciones reflejarían una ambivalencia emocional donde coexisten el distanciamiento interno y la dificultad para expresarlo abiertamente.

Publicidad

El segundo indicador consiste en un alejamiento emocional progresivo que se manifiesta mediante la reducción significativa de la comunicación y la participación en la relación. La psicóloga indica que este comportamiento podría relacionarse con el proceso interno de elaboración de la separación, donde la persona disminuye su implicación emocional mientras la otra parte intenta mantener el vínculo.

La tercera señal identificada es la aparición de reproches constantes hacia la pareja. La especialista sostiene que, ante los intentos de diálogo, la persona emocionalmente desconectada suele minimizar los problemas o atribuir su existencia a exageraciones del otro. Este mecanismo facilitaría la justificación interna de la ruptura.

Publicidad

Severino enfatiza que estas conductas típicamente se presentan en el orden descrito y representan distintas fases de un proceso de desapego progresivo. El análisis busca proporcionar un marco interpretativo que permita comprender la dinámica emocional que precede a las separaciones, destacando que estas raramente son decisiones impulsivas sino resultado de procesos internos no verbalizados.

La comprensión de estos patrones contribuye a normalizar las fluctuaciones naturales en los vínculos afectivos y ofrece herramientas para identificar las transformaciones que experimentan las relaciones a lo largo del tiempo.