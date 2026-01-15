Franco Maurín Vargas, conocido barrabrava de San Martín de San Juan, fue imputado por romper la tobillera electrónica que controlaba su prisión domiciliaria, tras un episodio ocurrido a fines de diciembre. El hecho se produjo cuando su pareja, que cursa un embarazo de riesgo, comenzó a sentirse mal y necesitaba ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

La situación judicial fue analizada este miércoles 14 de enero durante una audiencia de revisión de medidas cautelares. El fiscal del caso, Alejandro Mattar, explicó a DIARIO HUARPE que la rotura del dispositivo derivó en una nueva imputación, aunque no se modificó la modalidad de detención. “Se realizó una audiencia con un señor Maurín, que se encuentra detenido por hechos vinculados a armas de fuego. Se pidió la modificación de la prisión domiciliaria porque rompió la pulsera que monitorea esa detención”, sostuvo.

Según detalló el fiscal, el acusado justificó su accionar por la situación médica de su pareja. “Tiene a su esposa embarazada, con un embarazo aparentemente de riesgo, y el juez entendió que correspondía que siguiera en prisión domiciliaria y que la sustitución de la pulsera era suficiente”, señaló Mattar.

No obstante, aclaró que la rotura del dispositivo derivó en una nueva imputación penal. “Se le imputó un delito más, que es el de daño agravado, por la ruptura del dispositivo de monitoreo. Es una figura que prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión”, explicó.

En la audiencia, Fiscalía solicitó que Maurín Vargas fuera trasladado al penal de Chimbas, pero el juez Mariano Carrera resolvió que continúe bajo prisión domiciliaria, al considerar que no existió intención de fuga. “El juez entendió que no se violó la detención, ya que fueron familiares quienes llevaron a la mujer al hospital”, agregó el fiscal.