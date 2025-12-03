La Semana de la Policía de San Juan comienza este viernes con una agenda de actividades destinadas tanto a la ciudadanía como al personal policial, en el marco de la celebración por el 156° aniversario de la institución. Las propuestas se desarrollarán en distintos puntos de la provincia y forman parte del plan de modernización impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Entre las acciones previstas se incluyen mejoras de infraestructura que buscan optimizar las condiciones laborales de los efectivos y acompañar el fortalecimiento de la seguridad en todo el territorio provincial. La agenda también contempla actividades recreativas, encuentros institucionales y espacios de participación comunitaria.

Uno de los eventos centrales será la expo policial, programada para el 12 de diciembre en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo. Allí el público podrá recorrer stands de las distintas áreas de la fuerza, presenciar demostraciones de canes, escuchar a la Banda de Música y disfrutar de un patio gastronómico con food trucks.

Durante la semana, la institución también realizará un reconocimiento al personal que pasa a situación de retiro, como agradecimiento por los años de servicio y compromiso. La ceremonia busca destacar la trayectoria de quienes dedicaron su carrera a la seguridad provincial.

Las actividades concluirán el 15 de diciembre con un desfile cívico-militar en la Central de Policía, que será el cierre formal de una semana elaborada para afianzar el vínculo entre la fuerza y la comunidad sanjuanina.