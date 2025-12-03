Sin consenso, continuará la discusión de la Ley de Transporte

El debate por la nueva Ley de Transporte en San Juan volvió a tensar el clima legislativo y dejó en evidencia que el oficialismo no logra destrabar los consensos que esperaba tener asegurados. Aunque la sesión del jueves 11 de diciembre sigue marcada en agenda como la fecha prevista para debatir y votar la iniciativa, la discusión interna está lejos de resolverse y las comisiones avanzan con más dudas.

Este miércoles se desarrolló una reunión conjunta entre la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y la de Obras, con la expectativa de que finalmente pudiera surgir un dictamen unificado. Sin embargo, el encuentro se tornó más complejo de lo previsto: las diferencias entre bloques impidieron cerrar posiciones y ni siquiera se logró terminar el análisis completo. Apenas se discutieron los primeros 30 artículos de los 81 que componen el proyecto, lo que dejó al descubierto que el camino hacia la sesión del 11 será más empinado de lo que anticipaban en el oficialismo.

La propuesta, que busca rediseñar el sistema de transporte público en la provincia, involucra cambios estructurales que afectan al sector de colectivos, taxis, remises y a la convivencia con aplicaciones como Uber y DiDi. Se trata de un documento que toca intereses diversos y que, según reconocen en privado algunos legisladores, requiere un nivel de detalle y consenso político que hoy no está asegurado.

Durante la reunión de comisiones, los planteos se acumularon a medida que avanzaban los artículos. Legisladores opositores insistieron en la necesidad de revisar el esquema de regulación de las aplicaciones, cuestionaron los alcances del control estatal y advirtieron sobre puntos que, según entienden, generan inequidades entre los distintos actores del sistema. Desde el oficialismo, en tanto, remarcaron que el proyecto intenta modernizar un esquema que lleva años sin actualizarse y que la falta de definiciones afecta tanto a usuarios como a prestadores.

A medida que el intercambio se endureció, quedó claro que el dictamen no iba a salir. La decisión fue entonces convocar a un nuevo encuentro este viernes 5 de diciembre para retomar el debate donde quedó interrumpido. El foco estará puesto especialmente en el capítulo referido al transporte contratado, taxis, remises y servicios por aplicación, uno de los puntos más sensibles y donde los legisladores reconocen que hay “miradas irreconciliables”.

El reloj parlamentario corre y la presión aumenta. La próxima sesión ya tiene un temario que contempla el tratamiento preferencial de la Ley de Transporte, pero sin un dictamen consensuado, su llegada al recinto podría complicarse. En la Legislatura admiten que aún hay margen para negociar y ajustar el texto, pero también reconocen que la discusión quedó atrapada en una puja política que excede lo técnico.

Por ahora, lo único seguro es que este viernes será clave para definir si el proyecto avanza hacia la votación o si la Legislatura deberá considerar un nuevo aplazamiento. Mientras tanto, la pulseada entre oficialismo y oposición mantiene en vilo a un sistema de transporte que espera definiciones desde hace años.