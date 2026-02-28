Con toda la presión por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) no fue suficiente para el excapellán Christian Federico von Wernich, quien solicitó salir de la cárcel para viajar a Corrientes.

El condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, no consiguió la autorización del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata a cargo del juez Jorge Gorini. El magistrado rechazó el planteo de salidas transitorias a von Wernich para que pueda abandonar cada tanto la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde está recluido.

Detenido desde septiembre de 2003 y condenado desde 2007, en julio pasado el excapellán de la policía bonaerense fue buscando el camino para obtener el beneficio de las salidas transitorias. La idea es de su hermano Ricardo, que vive en Mercedes, Corrientes y el traslado efectuarlo a través de una hermana y una sobrina.

El SPF evaluó los costos de cada salida desde Campo de Mayo y hasta Corrientes, el viaje demoraría unas doce horas y costaría unos 72 mil pesos. Lo mismo para el regreso. En cambio, si la familia hacía el trayecto en auto, el traslado demoraría unas ocho horas y costaría entre 80 y 100 mil pesos.

El 7 de agosto pasado se reunió el consejo correccional en la Unidad 34 de Campo de Mayo. De manera unánime, los distintos sectores se pronunciaron a favor de que von Wernich ingrese al régimen de salidas transitorias. El SPF propuso que le den al cura represor una salida de 24 horas cada dos meses. Como la ida a Corrientes implica un viaje extenso, el SPF sugirió que se le adicionen 25 horas por el traslado.

En el ínterin, el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal (EIEP), que depende de la Cámara Federal de Casación Penal, fue a entrevistarse con von Wernich, pero él se negó a recibir a los expertos.

Tanto la fiscalía, representada por Ana Oberlin, como las víctimas de von Wernich se opusieron a verlo fuera de la cárcel. Finalmente, el juez Gorini, que subroga en el TOF 1 de La Plata, rechazó el pedido del cura represor.

Remarcó que para acceder a las salidas transitorias se requiere conducta ejemplar y que debe analizarse el contexto y la naturaleza de los crímenes, que en el caso de von Wernich son los más graves por haber sido calificados como delitos de lesa humanidad.

El juez aclaró que el represor cumple con el requisito temporal, pero que éste no es suficiente y mencionó que, para tomar una decisión como la que demanda von Wernich, debe considerarse el impacto que esta podría generar en las víctimas y en la sociedad en su conjunto.

Gorini resaltó la falta de colaboración de Von Wernich a la hora de someterse a una entrevista con el EIEP, lo que, a su entender, “vislumbra su falta de compromiso para alcanzar la finalidad principal de la ejecución de la pena”.

En 2023, von Wernich había pedido la libertad condicional, ya que había cumplido dos tercios de la pena. Tenía pensado instalarse en el hogar sacerdotal “Monseñor Mariano Espinosa”, ubicado en la calle Condarco al 500, en el barrio de Flores.