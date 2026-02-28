El 2026 comenzó con valores actualizados para la conversión de vehículos a GNC en San Juan. Según un relevamiento de DIARIO HUARPE, realizado en distintos talleres especializados de Capital y Rivadavia, los precios oscilan entre $1.250.000 y $1.700.000, dependiendo de la generación del equipo y la capacidad del cilindro. Las opciones de financiación incluyen tarjetas de crédito, planes en cuotas con interés y líneas especiales para empleados públicos.

Cervantes GNC: precios para equipos modernos

En Cervantes GNC, ubicado en Avenida Libertador General San Martín Oeste 445, Capital, la colocación para vehículos más modernos (con cilindro de 14 metros) tiene un valor de $1.457.952 final, con instalación incluida. En tanto, el equipo con cilindro de 16 metros asciende a $1.552.000.

En cuanto a las formas de pago, desde la firma indicaron que trabajan con tarjetas de crédito en 6 o 12 cuotas con un pequeño interés. También aceptan efectivo, transferencia y débito.

GNC Centro Gas: opciones según generación

Por su parte, en GNC Centro Gas, ubicado en 25 de Mayo 355 Oeste, Capital, los valores dependen de la generación del equipo.

Para equipos de quinta generación:

Tubo de 10 metros: $1.280.000 contado

Tubo de 14 metros: $1.440.000 contado

En el caso de financiación, la mejor opción es con tarjeta Naranja X, en hasta 12 cuotas:

10 metros: cuotas de $162.000

14 metros: cuotas de $172.000

Desde la empresa aclararon que los equipos de tercera generación cuestan aproximadamente $100.000 menos que esos valores.

GNC Rivadavia: planes con Caja de Acción Social

En GNC Rivadavia, ubicado en Comandante Cabot 2024 Oeste, los precios también varían según la tecnología del equipo.

Para tercera generación:

Tubo de 9 metros: $1.250.000

Tubo de 14 metros: $1.600.000

Tubo de 16 metros: $1.620.000

Para quinta generación:

9 metros: $1.300.000

14 metros: $1.650.000

16 metros: $1.700.000

El responsable del taller, Diego Luccato, explicó que además trabajan con la Caja de Acción Social. “Tiene acceso todo empleado público de planta permanente. Nosotros le hacemos el presupuesto y entregamos el certificado de cumplimiento fiscal. El cliente tiene que ir con un garante y, dependiendo del ingreso, es la cantidad de cuotas que le otorgan”, detalló.

Si no, ofrecen financiación tradicional con tarjetas de crédito. “Tenés más o menos un 30% en seis cuotas y un 50% en 12. Están todas más o menos iguales los intereses, hay variaciones mínimas, de un 1 o 2% entre una tarjeta nacional y una provincial”, señaló.

Más demanda que en 2025

Luccato destacó que la demanda se mantiene firme. “Desde julio del año pasado venimos en un promedio de 15 autos por mes. Convertimos entre 15 y 20 vehículos”, indicó.

Incluso aseguró que este inicio de año fue mejor que el anterior. “Comparado a esta altura del año pasado está mejor. Enero fue un mes atípico porque mucha gente está de vacaciones, pero ha habido bastante trabajo para lo que suele ser ese mes”, concluyó.

Con la suba sostenida de los combustibles líquidos, la conversión a GNC sigue posicionándose como una alternativa elegida por los sanjuaninos para reducir costos en movilidad durante 2026.